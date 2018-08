H 47χρονη Claudia Schiffer με μαγιό εντυπωσιάζει την ιταλική ριβιέρα

Η Claudia Schiffer υπήρξε ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα των 90s και παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες. Κάτι που απέδειξε, όταν φόρεσε το μπικίνι της και πέρασε ένα χαλαρωτικό απόγευμα σε ένα yacht στην ιταλική ριβιέρα. Η 47χρονη ανέδειξε περήφανα το γυμνασμένο σώμα της με ένα κόκκινο μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και το καλοκαίρι στο κατάστρωμα.

