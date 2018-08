H Reese Witherspoon έριξε ένα χωνάκι παγωτό στη Meryl Streep και έχει γίνει viral

Μπορεί τα βραβεία Emmy να αργούν ακόμα, όμως η Reese Witherspoon σίγουρα αξίζει ένα. Στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν από τη σειρά κατάφερε που πρωταγωνιστεί, κατάφερε το ακατόρθωτο: Έριξε ένα χωνάκι παγωτό στη Maryl Streep!

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στο πλατό και, σε μία κοινή τους σκηνή, εμφανίστηκε και ένα τεράστιο παγωτό με μπισκότα Oreo και τρουφάκια. Η 42χρονη αξίζει το σεβασμό μας όχι μόνο επειδή συμφώνησε να περιλούσει με αυτό την τηλεοπτική της μητέρα, αλλά και γιατί το έκανε με τεράστια αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Φυσικά, οι χρήστες του Twitter δεν το άφησαν να περάσει ασχολίαστο.

meryl is herself and reese is every other actress on award season pic.twitter.com/CYtR1rKeXh — shady🥀 (@bonniescarlson) August 1, 2018

you: spill the tea



me, a reese witherspoon stan: HURL THE ICE CREAM pic.twitter.com/NkxTXXAd4f — emma lord (@dilemmalord) August 1, 2018

Mood: Reese Witherspoon throwing ice cream at Meryl Streep on the set of Big Little Lies pic.twitter.com/CnBzWjRKN0 — Much Ado About Cinema (@muchadocinema) August 1, 2018

Ακόμη και η ίδια η Witherspoon πήρε θέση επάνω στο θέμα. ‘Εκανε retweet μία ανάρτηση που έγραφε «Προσεύχομαι η Reese να πετύχει τη Meryl με αυτό το παγωτό #BigLittleLies» και απάντησε «Δε χρειάζεται να προσεύχεσαι. Την έχω!»

Oh Matt! No need to pray. I got her ! 🍦🎯 https://t.co/nMitvPXETc — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) August 1, 2018

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο θα επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα και ανυπομονούμε να βγει στον αέρα!

