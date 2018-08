Βρέθηκε γυμνή σκηνή της Marilyn Monroe που δεν έχει δει ποτέ το φως της δημοσιότητας

Ενώ έχουν περάσει 56 χρόνια από τον θάνατό της, η Marilyn Monroe παραμένει μία από τις πιο θρυλικές stars της ιστορίας. Ήταν πανέμορφη, ταλαντούχα ως τραγουδίστρια και ηθοποιός και έφερε μία περηφάνια για τις καμπύλες της που εμπνέει μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό τον λόγο, όταν ανακαλύπτονται γυμνές σκηνές της, ο κόσμος το βρίσκει συναρπαστικό. Όταν οι γυναίκες αποθαρρύνονταν ακόμα και να αναγνωρίσουν τη σεξουαλική πράξη, η Monroe αναδείκνυε τη σεξουαλικότητά της.

Μπορεί να είχε εμφανιστεί γυμνή στο πρώτο τεύχος του Playboy (αν και οι φωτογραφίες ήταν άλλου φωτογράφου - η ίδια δεν πόζαρε ποτέ για το ίδιο το περιοδικό) πιστεύεται εδώ και χρόνια πως η πρώτη γυμνή σκηνή που γυρίστηκε ποτέ ήταν στο Something's Got to Give, την ταινία που δεν τελείωσε ποτέ, αφού έφυγε από τη ζωή.

Τώρα, όπως δημοσίευσε η Daily Mail, ένας συγγραφέας ονόματι Charles Custillo, κάνοντας έρευνα για τη βιογραφία του "Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon", ανακάλυψε μία γυμνή σκηνή από την ταινία The Misfits. Στο υλικό που βρέθηκε, η Monroe, μετά από μία ερωτική σκηνή με τον συμπρωταγωνιστή τς Clark Gable, αφήνει το σεντόνι της και αποκαλύπτει το εντελώς γυμνό της σώμα. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή θα ήταν η πρώτη εντελώς γυμνή σκηνή μίας Αμερικανίδας ηθοποιού σε ταινία, αν ο σκηνοθέτης της ταινίας, John Huston, δεν την είχε κόψει από τη τελική version.

O Custillo βρήκε το υλικό στο σπίτι του Curtice Taylor, γιού του παραγωγού της ταινίας, Frank Taylor. Ο Custillo είπε, "Ενώ η σκηνή είναι μόνο 45 δευτερόλεπτα, ο Taylor είπε πως θεώρησε πως έκανε την ερωτική σκηνή μεταξύ της Monroe και του Gable "πιο παθιασμένη". Το υλικό ήταν κλειδωμένο σε ένα ντουλάπι από το 1999, απ' όταν ο πατέρας του πέθανε.

Είτε η σκηνή δημοσιευθεί είτε όχι, το γεγονός πως είναι η πρώτη γυμνή σκηνή από Αμερικανίδα ηθοποιό, της δίνει ήδη αρκετή σημασία. Συν το ότι είναι μία γυμνή σκηνή της Marilyn Monroe.

