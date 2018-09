Η Rita Ora φοράει εντελώς διάφανο φόρεμα στο κόκκινο χαλί

Τα μεγαλύτερα ονόματα της showbusiness συγκεντρώθηκαν στη Tate Modern του Λονδίνου για τα 21 ετήσια GQ Men of the Year Awards. Ανάμεσά τους και η Rita Ora που κατάφερε να κλέψει όλες τις εντυπώσεις με το τολμηρό της look.

Το φόρεμά της αποτελούταν από μαύρο τούλι και ασταφτερές χάντρες, ενώ άφηνε να φαίνονται τα εσώρουχά της. Η τραγουδίστρια άφησε λίγα στη φαντασία, αναδεικνύοντας τις υπέροχες καμπύλες της και τραβώντας όλα τα βλέμματα, όπως ήταν αναμενόμενο. Η Ora συνδύασε το look με ένα ζευγάρι μαύρες γόβες στιλέτο και ψηλές κάλτσες με καλτσοδέτες.

