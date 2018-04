Η αντίδραση της Melania Trump όταν βρέθηκε δίπλα στον Barack Obama έχει γίνει viral

Μία συγκεκριμένη φωτογραφία του Obama και της Trump, βέβαια, έχει κάνει τον γύρο του internet και δικαίως. Στη φωτογραφία, που είναι τραβηγμένη πριν ξεκινήσει η κηδεία, ο Obama και η Melania φαίνεται να μιλούν, ενώ εκείνη χαμογελάει με αυτό που της έλεγε εκείνη τη στιγμή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

"Η Melania μοιάζει πιο χαρούμενη σε κηδεία παρ' ότι εδώ και πολύ καιρό. Κι εσείς δεν θα ήσασταν αν από το να βρίσκεστε κάθε μέρα με τον Donald ξαφνικά να κάθεστε δίπλα στον Obama;" έγραψε ένας χρήστης στο Twitter. Κατά γενική ομολογία στο Twitter, η Melania δείχνει ευτυχισμένη για πρώτη φορά εδώ και καιρό και δεν είναι τυχαίο που αυτό συνέβη σε μία περίσταση (ακόμα και μία ιδιαίτερα λυπητερή όπως μία κηδεία) που δεν παρευρέθηκε με τον σύζυγό της.

What an image given the tweets statements, and speeches in the past 445 days. Wonder what President Obama just said to Mrs. Trump.... pic.twitter.com/lnI0GGpX7n — Yashar Ali (@yashar) April 21, 2018

Melania looks happier at a funeral than she has in ages. Wouldn’t you too if you went from being with Donald every day to sitting next to Barack?

#barbarabushfuneral pic.twitter.com/JrnLY0MJyX — Great Scott! ???????? (@ScottFrazier19) April 21, 2018

At the funeral for Barbara Bush today, Melania Trump sat next to guess who...

Barack Obama!



After over a year in office, Melania has not smiled once in the presence of Donald Trump.



10 minutes with Obama’s, and look what happened!



Don’t retweet to @realDonaldTrump pic.twitter.com/V4RbD85FUy — Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 21, 2018

The absence of @realDonaldTrump speaks volumes.



Shout out to my man Barack Obama for keeping Melania company while her petulant toddler of a husband is golfing...#BarbaraBushFuneral #SaturdayMorning pic.twitter.com/sKFvnIzouK — A$AP Schatz (@emjbourne) April 21, 2018

Melania, usually stone-faced, is seen smiling for the first time in a while next to Barack Obama.



Donald is not going to like this picture. RT! #BarbaraBushFuneral pic.twitter.com/4XDbLhr2uO — Nathan H. Rubin (@NathanHRubin) April 21, 2018

Melania Trump is happier at a funeral with Barack Obama than at an inaugural luncheon with Donald Trump.#Melania #Obama #BarbaraBush pic.twitter.com/rYXH8vMzr8 — C West (@CWest3118) April 21, 2018

