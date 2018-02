To "Gym Kardashian" είναι το νέο viral meme που πρέπει να δείτε

I think I found my new hobby pic.twitter.com/PAYMRM7wXz — JAY (@jaypaulgeorge) February 13, 2018

When he calls you bro pic.twitter.com/hqkKaPAisc — B (@Blerontinaaaa) February 13, 2018

"Εγώ όταν άνοιξα το μπουκάλι με το νερό κάποιου επειδή δεν μπορούσε", γράφει ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος δίνει τη λεζάντα "όταν σε λέει αδερφέ". Βασικά, αυτά τα memes είναι σκέτος ιντερνετικός χρυσός και για να κάνετε απλά την ημέρα σας λίγο καλύτερη μέσα σε αυτή τη στενάχωρη εβδομάδα, δείτε τα παρακάτω memes πριν εξαφανιστούν όπως κάθε trend στα social media.

“and for the lady what drink can we get you?”



me: a beer pic.twitter.com/aJGA0FaOlx — back on my bullshit (@araslanian_) February 14, 2018

me after opening someone’s water bottle because they couldn’t do it themselves pic.twitter.com/3WPJd4TSrU — diego (@shadesof666) February 13, 2018

me after bringing in all the groceries in one trip pic.twitter.com/R2uTjr4P25 — FREDDY (@FreddyAmazin) February 14, 2018

