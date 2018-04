Mία νέα εκπληκτική θεωρία για το Game of Thrones θα σας κάνει να πάρετε το μέρος των White Walkers

Ένας χρήστης του Reddit ονόματι MrSilenceT δημιούργησε μία τέτοια θεωρία. Και μπορεί να είναι η καλύτερη θεωρία στην ιστορία των θεωριών του Game of Thrones. Καταλαμβάνει τρία τεράστια posts στο Reddit και εκατοντάδες λέξεις με δεκάδες τμήματα, ενώ αναφέρεται σε έναν μεγάλο αριθμό από τα πιο σημαντικά νοήματα της σειράς. Αν έχετε τον χρόνο (και είστε τόσο μεγάλη/ος fan) διαβάστε το ολόκληρο, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μία συντομότερη εκδοχή της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας θεωρίας, η οποία καταλήγει με τους White Walkers ως θύματα ενός μεγαλύτερου πολέμου που προσπαθούν να δώσουν ένα τέλος στο αιώνιο μαρτύριό τους.

Όπως μας έμαθαν τα βιβλία του George R.R. Martin, ένας καλός χαρακτήρας δεν είναι ποτέ εντελώς καλός και ένας κακός δεν είναι ποτέ εντελώς κακός. Ο Martin θα μας κάνει να πάρουμε το μέρος των Tyrion και Jaime ενώ αφήνουμε τους ήρωές μας -Robb Stark, Ned Stark- να κάνουν θανάσιμα λάθη. Οπότε, γιατί, ρωτά η θεωρία, έκανε ο Martin το τέλος της σειράς μία τόσο ξεκάθαρη μάχη μεταξύ κακού και καλού; Δεν είναι καθόλου το στιλ του.

Όπως σημειώνει ο χρήστης, ο συγγραφέας είναι επηρεασμένος από τα γεγονότα του πολέμου του Βιετνάμ, που τον δίδαξαν πως τα πράγματα δεν είναι πάντοντε μαύρα ή άσπρα όπως φαίνονται. Τι ξέρουμε, λοιπόν για τους White Walkers; Δημιουργήθηκαν για να προστατεύουν τα Children of the Forest από τους First Men, που βρίσκονταν σε πόλεμο χιλιάδες χρόνια πριν. Τα Children of the Forest έχασαν τον έλεγχο της δημιουργίας τους και μετά το War for the Dawn έχτισαν τον Τοίχο για να μην καταστρέψουν οι White Walkers όλη την ανθρωπότητα.

Αλλά δεν μάθαμε ποτέ τίποτα από την οπτική γωνία των White Walkers. Ήταν κάποτε άντρες που δημιουργήθηκαν με τον σκοπό να σκοτώνουν κακούς άνδρες από τα Children of the Forest. O Brand έχει δει τα Children να δημιουργούν τον Night King σε μία βίαιη τελετή όπου του βάζουν dragonglass στο στήθος. Ακόμα μία καλή θεωρία είναι πως ο Bran Stark είναι στην πραγματικότητα o Night King, που ενώθηκε με τον πρώτο White Walker μετά από την προσπάθειά του να ταξιδέψει στο παρελθόν για να σταματήσει την μεταμόρφωση των Children of the Forest. Προφανώς, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Bran θα τα έκανε όλα λάθος. Οπότε, αν ο Bran βρίσκεται μέσα σε ένα εργαλείο που ο μοναδικός σκοπός του είναι να σκοτώνει, μπορεί να έχει έναν στόχο που δεν περιλαμβάνει το να αφανίσει την ανθρωπότητα, αλλά να σταματήσει όλα όσα έθεσαν σε εκκίνηση αυτό:

"Πώς προστατεύεις τη ζωή όταν ξέρεις πως το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να φέρεις τον θάνατο και όταν ξέρεις πως κανείς δεν έχει τη δύναμη να σε σταματήσει; Καταστρέφοντας την πηγή της μαγείας που τον κρατάει δεμένο με την κατάρα: το βασικό δέντρο Heart στα Isles of Faces βρίσκεται στο κέντρο ανάμεσα απ' όλα τα δέντρα Weirwood στο Westeros και σκοτώνοντας τον εαυτό του με το να σκοτώσει τον Bran... Γι' αυτό η στρατιά των νεκρών κάνει αναστροφή και γυρίζει στον Βορρά ενώ ο Night King σημαδεύει τον Bran. Γιατί το να σκοτώσει τον Bran είναι η προτεραιότητά του... Αν ήξεραν πως το μόνο πράγμα που χρειαζόταν να κάνουν οι Westeros ήταν να αφήσουν τον Night King και του White Walkers να περάσουν... Ως αποτέλεσμα, ποιος θα ήταν ο κακός σε αυτό το σενάριο; Είναι ο Night King και οι White Walkers που σκότωσαν τόσες χιλιάδες ανθρώπους έτσι ώστε να σταματήσουν τους εαυτούς τους από το να σκοτώνουν οτιδήποτε ζωντανό; Ή είναι οι Jon/Bran που δολοφόνησαν χιλιάδες αντί να κάνουν στην άκρη όπως έκανε ο Sam στην πρώτη του συνάντηση με έναν White Walker; Το μόνο σίγουρο είναι πως η γνώση θα ήταν η πραγματική τους σωτηρία. Ακόμα κι αν ήταν τόσο διαφορετικοί, θα μπορούσαν να βρεθούν κοινά. Σε αυτή τη περίπτωση, και ο Night King και ο Jon Snow μάχονταν για τον ίδιο σκοπό χωρίς να το καταλαβαίνουν: να προστατέψουν τη ζωή."