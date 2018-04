Τόσο καιρό τραγουδάτε λάθος το τραγούδι της σειράς Friends

"I'll be there for you / When the ran starts to pour". Όχι "fall" όπως όλοι νομίζαμε δηλαδή, αλλά "pour". Το συνηθισμένο λάθος έγινε από έναν διαγωνιζόμενο που πήρε μέρος σε έναν live διαγωνισμό singalong, όπως αναφέρει η Metro. O παρουσιαστής Dec, ήταν υποχρεωμένος να τον διορθώσει, επιβεβαιώνοντας πως ο σωστός στίχος είναι πράγματα "pour" και όχι "fall".

Gallery: Δείτε το hair evolution της Jennifer Aniston

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα