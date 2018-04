Τι έρχεται στο Netflix τον Μάιο

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

H Βροχή: Σεζόν 1 (4/5/2018)

The Rain

Δυο αδέρφια αναζητούν καταφύγιο, καθώς ένας θανατηφόρος ιός έχει αφανίσει εκατομμύρια ανθρώπους. Η διαδρομή τους θα είναι γεμάτη κινδύνους. Μια σκανδιναβική σειρά τρόμου.

H Αχτύπητη Κίμι Σμιντ: Σεζόν 4 (30/5/2018)

Unbreakable Kimmy Schmidt

Η Κίμι πιάνει δουλειά σε ένα startup, ο Τίτος παριστάνει ότι έχει τηλεοπτική εκπομπή για να εντυπωσιάσει τον Μάικι και η Τζάκλιν ανοίγει πρακτορείο ταλέντων.

Χάος: Σεζόν 2 (24/5/2018)

Fauda

Ο Ντορόν ξανασμίγει με την παλιά του μυστική ομάδα, όταν ένας στρατιωτικός που θέλει να τον εκδικηθεί βάζει μπροστά ένα ακόμη πιο φιλόδοξο μυστικό σχέδιο.

Τα Παιχνίδια με τα οποία Μεγαλώσαμε: Σεζόν 2 (25/5/2018)

The Toys That Made Us

Η νέα σεζόν περιλαμβάνει Σταρ Τρεκ, Transformers, LEGO και Hello Kitty.

Αγαπητοί Λευκοί: Σεζόν 2 (4/5/2018)

Dear White People

Ρομαντικά διλήμματα, ένα τρολ των κοινωνικών δικτύων και μεγάλες αλλαγές στην εστία Άρμστρονγκ-Πάρκερ ωθούν τη Σαμ, τον Λάιονελ και τους άλλους φίλους στα όριά τους.

Ο Επόμενος Καλεσμένος μου δεν Χρειάζεται Συστάσεις με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν: Τίνα Φέι (4/5/2018)

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Tina Fey

Η Τίνα Φέι μιλάει για την οικογένειά της, την κουλτούρα του SNL και τη μοναδική στιγμή που εύχεται να μπορούσε να πάρει πίσω. Μαζί, ο θρύλος της μπλουζ Μπάντι Γκάι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Φορτίο (18/5/2018)

Cargo

Σε μια ερημιά της Αυστραλίας, την επομένη μιας ολέθριας πανδημίας, ένας πατέρας που έχει μολυνθεί αναζητά απεγνωσμένα νέο σπίτι και ασφάλεια για το μωρό του.

Φίλα Με (11/5/2018)

The Kissing Booth

Το πρώτο φιλί της έφηβης Ελ οδηγεί σε ένα απαγορευμένο φλερτ με το πιο καυτό αγόρι στο σχολείο. Όμως, έτσι ρισκάρει τη σχέση της με τον καλύτερό της φίλο.

Μεταδοτικά Συναισθήματα (18/5/2018)

Catching Feelings

Η σχέση ενός καθηγητή στο Γιοχάνεσμπουργκ και της δημοσιογράφου γυναίκας του υφίσταται πρωτόγνωρες δοκιμασίες με την εμφάνιση ενός διάσημου, μπον βιβέρ συγγραφέα.

Ίμπιζα (25/5/2018)

Ibiza

Η Χάρπερ ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για δουλειά και έχει μαζί τις κολλητές της, που την ψήνουν να κάνουν ένα πέρασμα κι από Ίμπιζα. Εκεί η Χάρπερ ερωτεύεται έναν καυτό DJ.

Και Άφες Ημίν τα Χρέη Ημών (4/5/2018)

Rimetti a Noi i Nostri Debiti [it] / Forgive Us Our Debts [eng]

Υπό τις απειλές των πιστωτών του, ένας άνεργος πιάνει δουλειά σε έναν συλλέκτη χρεών, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ότι η συμφωνία του με το διάβολο έχει απρόσμενο κόστος.

Απόλυτη Καταδίωξη (4/5/2018)

Manhunt

Ένας Κινέζος δικηγόρος φαρμακοβιομηχανιών, που έπεσε θύμα σκευωρίας, συνεργάζεται με έναν ευφυή Γιαπωνέζο ντετέκτιβ για να σταματήσουν μια επικίνδυνη εταιρική πλεκτάνη.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Διαβολική Ευφυΐα: Η Αληθινή Ιστορία της πιο Σατανικής Ληστείας Τράπεζας στην Αμερική (11/5/2018)

Evil Genius: The True Story of America’s Most Diabolical Bank Heist

Σειρά ντοκιμαντέρ που ερευνά την αληθινή ιστορία ενός πιτσαδόρου που λήστεψε μια τράπεζα και, στη συνέχεια, πέθανε από μια βόμβα δεμένη γύρω από το λαιμό του.

Τελικό Στάδιο (4/5/2018)

End Game

Σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ Ρομπ Έπσταϊν και Τζέφρι Φρίντμαν, ένα τρυφερό ντοκιμαντέρ που ακολουθεί γιατρούς με όραμα, οι οποίοι εργάζονται στην κόψη της ζωής και του θανάτου.

Εξηγήσεις (25/5/2018)

Explained

Μια σειρά που εξερευνά ζητήματα του χώρου και του χρόνου που επηρεάζουν τη ζωή μας: από τις διαφορές των φύλων έως τις γεωπολιτικές συνθήκες.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Κυνηγοί Τρολ: Μέρος 3 (25/5/2018)

Trollhunters

Με λίγη βοήθεια από τον αδερφό και συνεργό του Τιμ, ο Αρχιμπόμπιρας προσπαθεί να συνδυάσει αρμονικά την οικογενειακή ζωή με τη δουλειά στους Μπόμπιρες ΑΕ.

Ποιος Ήταν; Το Σόου (11/5/2018)

The Who Was? Show

Παιδική κωμική σειρά ζωντανής δράσης με πρωταγωνιστές τα μεγαλύτερα ονόματα της ιστορίας. Βασισμένη στην επιτυχημένη σειρά βιβλίων.

Κονγκ: Ο Βασιλιάς των Πιθήκων (4/5/2018)

Kong: The King Of The Apes

Ο Λούκας κι οι φίλοι του εξερευνούν έναν χαμένο προϊστορικό κόσμο, ανακαλύπτουν στοιχεία για το παρελθόν του Κονγκ και προσπαθούν να αναχαιτίσουν τα ρομπότ της Μποτίλα.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ NETFLIX

The Blacklist: Σεζόν 5 (19/5/2018)

The Blacklist

Ένας πανέξυπνος φυγάς παραδίδεται και προσφέρεται να βοηθήσει το FBI να συλλάβει άλλους κακοποιούς, μόνο αν η νεοσύλλεκτη αναλύτρια Ελίζαμπεθ Κιν γίνει συνεργάτης του.

Σούπεργκερλ: Σεζόν 3 (1/5/2018)

Supergirl

Για να αποτρέψει την καταστροφή η Κάρα Ντάνβερς αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα: είναι η ξαδέλφη του Σούπερμαν, η Σούπεργκερλ, και προστάτιδα της Νάσιοναλ Σίτι.

Ρίβερντεϊλ: Σεζόν 2 (17/5/2018)

Riverdale

Ο φόνος του Τζέισον Μπλόσομ ήταν μόνο η αρχή. Στη δεύτερη σεζόν, η δολοφονική απόπειρα κατά του Φρεντ Άντριους απειλεί να ρίξει ολόκληρη την πόλη στο σκοτάδι.

