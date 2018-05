Android P: Τέλος στο ατελείωτο scrolling τις μεταμεσονύχτιες ώρες

Διαβάστε επίσης: Το πιο φθηνό μοντέλο iPhone θα γίνει ακόμα πιο φθηνό

Σύμφωνα με τη Guardian, "οι ειδικοί της τεχνολογίας [...] φοβούνται μία δυστοπία από smartphones" και ανησυχούν για "πρακτικές σχεδιασμού που βασίζονται στη συνήθεια και ενθαρρύνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα περισσότερο χρόνο στις συσκευές τους, όπως ατελείωτο scrolling, ειδοποιήσεις και άλλα." Αλλά ακόμα κι αν δεν είστε ειδικοί στη τεχνολογία, σίγουρα θα σας έχει ανησυχήσει το πόσο χρόνο περνάτε να κάνετε scrolling κάθε μέρα. Τα νέα digital εργαλεία για wellbeing έχουν σκοπό να σας κάνουν λίγο πιο συνειδητοποιημένους σχετικά με τις συνήθειές σας όταν χρησιμοποιήτε το smartphone σας.

Each app will have a usage dashboard in Android P to ensure that you understand how and for how long you're using every app. Part of Google's Digital Wellbeing project #io18 pic.twitter.com/eDF44vYaCh