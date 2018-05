Ο viral ήχος που έχει διχάσει το internet: Εσείς τι ακούτε;

Πατήστε στο play και πείτε μας τι ακούτε.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

Το Google Search αναφέρει ότι το Laurel έχει αναζητηθεί περισσότερες φορές σε σχέση με το Yanny στις ΗΠΑ. Ωστόσο να σας πούμε ότι εμείς στο γραφείο ακούμε Yanny , ενώ υπάρχουν και κάποιες κοπέλες που ακούν Laurel.

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1