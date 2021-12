Candy Christmas στα DUST+CREAM με τη νέα limited σειρά Dark Blossom!

Η DUST+CREAM είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα με τη νέα limited σειρά Dark Blossom που ήρθε για να συναρπάσει αλλά και πολλά set δώρων με προϊόντα περιποίησης για γυναίκες και άνδρες!

Η νέα σειρά Dark Blossom έρχεται σε μια άκρως εντυπωσιακή πρόταση χρωμάτων και υφών με όλες τις αποχρώσεις που αποτελούν τάση για τον χειμώνα του 2021 αποτελούμενη από μια παλέτα με συνδυασμούς 9 σκιών, 3 matte κραγιόν, 3 metallic eyeliner και 3 glitter lip gloss!

Ειδικά για τις γιορτές, η DUST+CREAM προτείνει τις καλύτερες ιδέες για Χριστουγεννιάτικα πακέτα δώρων.

Μοναδικά Christmas boxes για έντονα και εορταστικά χείλη, σε παιχνιδιάρικες συσκευασίες macaroon, αγαπημένα set «Velvet Look» που τα μάτια σας θα λατρέψουν και πολλά προϊόντα ομορφιάς σε χρώματα και αρώματα εμπνευσμένα από τις μαγικές αυτές ημέρες είναι διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα DUST+CREAM και online!

Από τα νέα σετάκια δε θα μπορούσαν να λείπουν τα προϊόντα περιποίησης σώματος για τις γιορτινές αυτές ημέρες καθώς και πακέτα περιποίησης προσώπου για τους λάτρεις του Skincare!

Χαρείτε τα Χριστούγεννα με λαμπερή, περιποιημένη και διακριτικά αρωματισμένη επιδερμίδα με τις σαγηνευτικές νότες στα set των Body mist & Body milk με glitter. Μην ξεχάσετε όμως να δώσετε χαρακτήρα στις εμφανίσεις σας επιλέγοντας το πιο γιορτινό set περιποίησης νυχιών!

Για το wellbeing ανδρών η DUST+CREAM προτείνει τα νέα limited edition set περιποίησης που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα!

Οι γιορτές ξεκίνησαν και για αγορές άνω των 30€ από τα φυσικά καταστήματα και online, η DUST+CREAM χαρίζει μια γιορτινή «καραμέλα» με δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση για 1 ταξίδι στο Παρίσι, 1 iPhone 13 και πολλά giftboxes με DUST+CREAM προϊόντα!

Η DUST+CREAM, συνεχώς αναπτυσσόμενη με 85 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, που διαθέτουν το σύνολο των πρωτοποριακών προϊόντων μακιγιάζ και περιποίησης προσώπου και σώματος για τη γυναίκα και τον άνδρα. Οι άριστα διαμορφωμένοι χώροι των καταστημάτων και οι πλήρως καταρτισμένοι σύμβουλοι ομορφιάς, αποτελούν εγγύηση για μία απολαυστική εμπειρία αγορών σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας.

Τόσο τα προϊόντα της DUST+CREAM όσο και η επιχειρηματική της πρακτική, έχουν βραβευτεί επανειλημμένα από οργανισμούς υψηλού κύρους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2020 συγκαταλέγεται από τους Financial Times ανάμεσα στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, ενώ παράλληλα τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Συγχρόνως, με την πρωτοποριακή μάσκαρα Velvet Look αποσπά σημαντική διάκριση στην κατηγορία των προϊόντων αυτόνομης διανομής του διαγωνισμού PRIX DE BEAUTÉ. Επιπλέον, η έγκυρη περιοδική έκδοση Fashion Daily την κατατάσσει ως το καλύτερο Retail Store στα Best In Fashion Awards.

H DUST+CREAM, πιστή στη στρατηγική της να προσφέρει κορυφαία ποιότητα σε προσιτές τιμές, επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη και στην παραγωγή νέων ποιοτικών προϊόντων, στην υπερσύγχρονη παραγωγική της μονάδα στην Νικόπολη Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων πιστοποιήσεων διαθέτει και ISO 22716:2007. Ταυτόχρονα αξιοποιεί στο μέγιστο την ψηφιακή τεχνολογία, διαθέτοντας ένα νέο φιλικό στον επισκέπτη site που περιλαμβάνει και e-shop, προσφέροντας στους Καταναλωτές μοναδικές εμπειρίες αγορών και μέσω διαδικτύου.

Candy Christmas and a Blossom New Year!