Ημέρα της Γυναίκας: Insta διαγωνισμός για μια απολαυστική θεραπεία προσώπου και μασάζ πλάτης για εσένα και τη φίλη σου από τη Cinq Mondes

Κερδίστε το μοναδικό ritual περιποίησης προσώπου «Fleurs de Bali» και ένα απολαυστικό μασάζ πλάτης συνολικής αξίας 220€ με προϊόντα της Cinq Mondes για εσάς και τη γυναίκα που σας εμπνέει!

Γυναίκα! Ανεκτίμητη, πολύτιμη, μοναδική, κάθε ημέρα και κάθε στιγμή! Η Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί πάντα μια μικρή υπενθύμιση για αυτά που πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά: να στηρίζουμε η μία την άλλη, να προσφέρουμε φροντίδα και αγάπη στον εαυτό μας και να βρίσκουμε χρόνο για μικρές «πολυτέλειες» που ανανεώνουν τη διάθεσή και την ψυχολογία μας.

To Jenny.gr γιορτάζει κάθε γυναίκα με έναν μοναδικό διαγωνισμό με την υπογραφή της Cinq Mondes! Το εμβληματικό γαλλικό brand ομορφιάς, από το 2001 προσφέρει ένα «ταξίδι» ομορφιάς με βάση το clean beauty, μέσα από προϊόντα περιποίησης με organic συνθέσεις και φυσικά συστατικά. Ένα «βοτανικό» brand αφοσιωμένο στην πιο αγνή διαδικασία περιποίησης της επιδερμίδας και ένα από τα πρώτα brands παγκοσμίως που επέλεξαν την αποφυγή χρήσης πετροχημικών στις συνθέσεις των προϊόντων του. Με κάθε ένα από τα Beauty Rituals of the World της Cinq Mondes «πηγαίνετε» και ένα διαφορετικό «ταξίδι» όπου οι αισθήσεις και η επιδερμίδα αφήνονται στα μυστικά περιποίησης του κάθε προορισμού.

Για την Ημέρα της Γυναίκας, σε συνεργασία με το organic γαλλικό brand Cinq Mondes, σας έχουμε ετοιμάσει ένα μοναδικό ritual περιποίησης για εσάς και τη γυναίκα που σας εμπνέει, με φόντο τον πολυτελή χώρο των Orloff Spa στο Theoxenia Palace Hotel, στην Κηφισιά ή στο Life Gallery Hotel, στην Εκάλη. Αφεθείτε στα χέρια του εξειδικευμένου προσωπικού και απολαύστε όλα τα βήματα του ritual «Fleurs de Bali facial», με προϊόντα προσώπου Cinq Mondes για βαθιά ενυδάτωση και λάμψη! Η ιεροτελεστία περιποίησης ολοκληρώνεται με ένα απολαυστικό μασάζ πλάτης που θα σας χαλαρώσει και θα σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε. Ένα μοναδικό δώρο για τον εαυτό σας αλλά και τη γυναίκα εκείνη που κάνει καλύτερη τη ζωή σας!



Για να λάβετε μέρος, ακολουθήστε τα βήματα που αναγράφονται στο παρακάτω post.