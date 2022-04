Η διαφορετικότητα δεν ανήκει στο μέλλον, είναι το μέλλον.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2nd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion που διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL με την φυσική παρουσία των ομιλητών/τριών*. Το συνέδριο συντόνισε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου.

Εκλεκτοί, υψηλού επιπέδου ομιλητές/τριες συμφώνησαν ότι είναι η κοινή λογική και θα πρέπει άμεσα να γίνει πράξη μέσα στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις ο στόχος της συμμετοχής των γυναικών κατά 40% στα διοικητικά συμβούλια. Στο 2nd WOMEN FORUM αναπτύχθηκαν ιδέες & παρεμβάσεις οι οποίες χαράσσουν το δρόμο για την υιοθέτηση νέων αντιλήψεων και πρακτικών με γνώμονα «την διαφορετικότητα και την συμπερίληψη» τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Τόσο η διαφορετικότητα όσο και η συμπερίληψη πρέπει να καταμετράται για να ελέγχεται καλύτερα ενώ έγινε σαφές ότι η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια αλλάζει τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε προς το καλύτερο αλλά και την κερδοφορία μιας επιχείρησης ενώ διατυπώθηκε η παραίνεση οι έμπειρες επαγγελματίες να στηρίζουν & να βοηθούν, να ενδυναμώνουν την νέα γενιά για να προχωρήσει μπροστά.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου με τον χαιρετισμό που απηύθυνε δηλώνοντας ότι: «Τα θέματα της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι η εξάλειψη των διακρίσεων, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής». «Με τις πολιτικές και τα προγράμματά μας προωθούμε την αρχή των ίσων ευκαιριών στην πράξη» τόνισε η κα Συρεγγέλα και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα Diversity Awareness - ένα πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων και εργοδοτών/τριών σε θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας που θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα.»

Στην συνέχεια, η, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό HAWCT), Υλιάνα Στέγγου, επισήμανε ότι: «Η διαφορετικότητα δεν ανήκει στο μέλλον, είναι το μέλλον». Συγκεκριμένα τόνισε: «Η αξία της διαφορετικότητας μέσα σε μια ομάδα εργασίας έγκειται στο συλλογικό πνεύμα της δημιουργίας μέσα σε μια δομή που παρέχει αδιαμφισβήτητα το χώρο, την υποστήριξη και τις ίσες ευκαιρίες σε διαφορετικές ταυτότητες που σημαίνει όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων και σεξουαλικών προσανατολισμών».

Η Nuyens Hedwige, Chair European Women on Boards σε ξεχωριστή ομιλία μίλησε για την σημασία που έχει το 40% να είναι γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια και πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

Στην 1η ενότητα με θέμα: «Δημιουργώντας κουλτούρα Diversity & Inclusion στην εταιρεία – Case Studies Inclusion Champions», αρχικά η Αλίκη Φοινικοπούλου, Director EU Government Affairs and Public Policy-Salesforce and Vice-Chair of the Diversity and Inclusion Taskforce of the American Chamber of Commerce to the EU μίλησε για την «Σημασία της διαφάνειας και των δεδομένων για την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο». Συγκεκριμένα ανάφερε ότι: «H ισότητα είναι μια θεμελιώδης αρχή στη Salesforce. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητας της κοινωνίας μας και όπου θα υπάρχει χώρος και σεβασμός για κάθε εργαζόμενο. Σ ‘αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος που παίζουν η συλλογή και η καταγραφή δεδομένων αλλά και η διαφανής δημοσίευσή τους είναι πρωταρχικής σημασίας. Η Salesforce δημοσιεύει κάθε χρόνο τα στατιστικά της για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη: salesforce.com/company/equality/.»

Στην συνέχεια, η Θάλεια Βουβονίκου, HR Head Greece & Cyprus Henkel Hellas S.A. μίλησε από την πλευρά των HR των εταιρειών και αναφέρθηκε στις στρατηγικές και την συνεισφορά τους στο D&Ι. Ανάφερε μεταξύ άλλων ότι: «Οι εταιρείες με συγκεκριμένη και δομημένη agenda σχετικά με τη «Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη» οφείλουν να θέτουν συγκεκριμένους στόχους προς επίτευξη και να τους παρακολουθούν σε ετήσια βάση, θέτοντας παράλληλα τον «πήχη» υψηλότερα κάθε χρονιά. Μερικοί από τους δείκτες που πρέπει να μετρούνται είναι: οι διαφορές των ποσοστώσεων των γυναικών σε Ηγετικές θέσεις, τυχόν μισθολογικές διαφοροποιήσεις λόγω φύλου κατά την ανάληψη ισότιμων καθηκόντων και ευθυνών, το % προαγωγών μετά από άδειες Μητρότητας, ο αριθμός αδειών Πατρότητας κ.α. Με ειλικρινή στάση και σεβασμό σε θέματα D&I, δεν αρκεί μόνο ο εντοπισμός των περιοχών προς βελτίωση, καθώς θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν καλό σχεδιασμό κατάλληλου πλάνου δράσης το οποίο θα εναντιώνεται σε όλες τις ανισότητες στο εργασιακό περιβάλλον της κάθε εταιρείας και θα αποτρέπει την επανεμφάνιση τους.»

Η Δωροθέα Ιωάννου, Deputy Chief Operating Officer, The American P&I Club, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία τονίζοντας την σημασία της εργατικότητας και επιμονής στην καθημερινή επίτευξη μικρών αλλά ουσιαστικών στόχων που την βοήθησαν στην επαγγελματική της εξέλιξη στον χώρο της ναυτιλίας ο οποίος είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενος. Υπογράμμισε την σημασία της ατομικής ευθύνης όλων στην προώθηση των γυναικείων ταλέντων καθώς και την κατανόηση των πολλαπλών ρόλων που συχνά αναλαμβάνουν οι γυναίκες προκειμένου να τύχουν της δέουσας υποστήριξης με πολλαπλούς τρόπους από τους εργοδότες τους ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα οικογενειακά τους καθήκοντα. Τέλος , υπογράμμισε την σημασία της διεξαγωγής συνεδρίων και ημερίδων με την ενεργή συμμετοχή γυναικών από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους με στόχο την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Την πρώτη ενότητα, έκλεισε η Ηλέκτρα Διαμαντή, Head of Human Resources, Westnet Distribution, όπου μίλησε για τη σημασία της συμπερίληψης στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, περιγράφοντας τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού της και την ενίσχυση της εργασιακής δέσμευσης στο πλαίσιο μιας εταιρικής κουλτούρας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με motto “Empowering Our People”, τόνισε τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και για ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην εταιρική ζωή, παρουσιάζοντας μια σημαντική δράση της Westnet προς αυτήν την κατεύθυνση, το Innovation Academy, που στόχο έχει την προώθηση της καινοτομίας μέσα από ένα δημιουργικό learning path για όλους.

Στην 2η ενότητα με θέμα: «Ο ρόλος του Management: Η Συμβολή της Ανώτατης Διοίκησης και του HR», η Έλενα Κοσσένα, Lawyer & Mediator - Partner, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, σε μια βιωματική ομιλία, αναφέρθηκε σε στερεότυπα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δικηγόροι κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και σε τρόπους αντιμετώπισής τους. Η κα. Κοσσένα κατέληξε στο ότι «Τόσο το νομικό επάγγελμα όσο και η κοινωνία μας εξελίσσονται. Η δικηγορία πλέον και στην Ελλάδα εξελίσσεται σε συνεργατική εργασία, που διεκπεραιώνεται καλύτερα όταν οι ομάδες χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ για να διευκολύνει τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική μας ζωή ενώ όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται παγκοσμίως για την συμπερίληψη και τη εξάλειψη των ανισοτήτων. Από εμάς εξαρτάται να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, να εφαρμόσουμε και να επιβραβεύσουμε τις σωστές πρακτικές και εν τέλει να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εμάς και τις κόρες μας.»

Στην συνέχεια η Άλκηστις Πετροπάκη, General Manager, Advance Gender Equality in Business – Switzerland με τίτλο ομιλίας: “How to fix the rules of the career game?” τόνισε ότι: «Στον επιχειρησιακό κόσμο σήμερα οι κανόνες του παιγνιδιού δεν είναι οι ίδιοι για άντρες και γυναίκες. Αν θέλουμε να δούμε σημαντικότερη πρόοδο στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών στο μάνατζμεντ χρειάζεται να σταματήσουμε να προσπαθούμε να αλλάξουμε τις γυναίκες και να αλλάξουμε όλες τις διαδικασίες και τα στερεότυπα που οδηγούν στην ανισότητα των φύλων: fix the system, not the women.»

Η Δρ. Τζένη Λειβαδάρου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ελλάκτωρ με τίτλο ομιλίας: «Οι γυναίκες στην τεχνολογία και η σημασία της σωστής πληροφόρησης» επισήμανε ότι διάκριση των φύλων ξεκινά συνήθως από τις μικρές ηλικίες. Τα προηγούμενα χρόνια ενθαρρύναμε τα αγόρια να ακολουθήσουν όποιες σπουδές - επάγγελμα εκείνα επιθυμούσαν. Αντιθέτως, συμβουλεύαμε τα κορίτσια να επιλέξουν ένα επάγγελμα που να μπορεί να συνδυαστεί με τις απαιτήσεις μίας οικογένειας και ενός νοικοκυριού. Ωστόσο, οι εποχές έχουν αλλάξει. Τα νέα κορίτσια πρέπει να έχουν ισότιμες ευκαιρίες και πληροφόρηση με τα αγόρια στις θετικές επιστήμες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και καριέρας. Ο τομέας της ενέργειας και της τεχνολογίας, στον οποίο και δραστηριοποιούμαι, είναι ανδροκρατούμενος. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η τάση τείνει σταδιακά να φθίνει. Και αυτό γιατί η εξειδικευμένη γνώση, η δημιουργική σκέψη και η επαγγελματική ευελιξία δεν κάνουν διακρίσεις και δεν έχουν φύλλο.

Η Πίμη Φασούλα, Communications & Marketing Director, Alpha Satellite Television S.A. με τίτλο ομιλίας: «Δείξε μου το φύλλο σου να σου πω ποιος είσαι: Αλήθεια ή Ψέμα;» δήλωσε χαρακτηριστικά: «Την προσπάθεια δημιουργίας κουλτούρας inclusion επωμίζονται κυρίως οι διευθύνσεις HR μεγάλων εταιριών και οι Διευθύνσεις Επικοινωνίας που εν συνεχεία καλούνται να μεταφέρουν το μήνυμα βελτίωσης με απώτερο στόχο, όσο πιο πολύ ακούγεται αυτό, τόσο περισσότερες εταιρίες και οργανισμοί να ακολουθούν κάποια από τα λαμπρά παραδείγματα. Στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA σε συντριπτικό ποσοστό που ανέρχεται στο 64% τις διευθυντικές θέσεις κατέχουμε γυναίκες ενώ και στο σύνολο των εργαζομένων οι γυναίκες κατέχουν το πλειοψηφικό ποσοστό του 51,16%. Είμαστε ένα σύγχρονο κανάλι, που δημιουργεί ευκαιρίες ώστε αξιοκρατικά και δίκαια ο κάθε εργαζόμενος να κρίνεται βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του ικανοτήτων και όχι βάσει του ποιο είναι το φύλλο του – ή ο φίλος του!.»

«Η ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των γυναικών στο χώρο εργασίας και η πλήρης συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις και ευρύτερα στην κοινωνία είναι σημαντική, καθώς είναι ωφέλιμη σε πολλαπλά επίπεδα. Οι γυναίκες είναι ισχυροί παράγοντες αλλαγής, και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον βιώσιμο για όλους, είναι απαραίτητη η υποστήριξη και η συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο στη Nova όσο και στη Wind δημιουργούμε δράσεις για τις συναδέλφους, με στόχο να ενταθούν στους μήνες που ακολουθούν και να είναι πιο συστηματικές και στρατηγικές», τόνισε η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media.

Ξεχωριστή ομιλία απηύθυνε η Λάρα Κάλφα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Υπερταμείου με τίτλο ομιλίας: «Diversity & Inclusion στις δημόσιες επιχειρήσεις – πρακτικές και focus areas» τονίζοντας ότι «πιστεύουμε ότι οφείλουμε να ανοίγουμε τον δρόμο και θα θέλαμε το Υπερταμείο στην εξέλιξη του να αποτελέσει πρότυπο να βάση τα DEI κριτήρια - προχωρούμε με στρατηγική, όραμα και roadmap υλοποίησης.»

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου είχε θέμα: “Woman Presence in the Greek Boards” όπου αρχικά ο Δρ. Δημήτριος Ν. Κουφόπουλος, Ιδρυτής και Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (HOCG), παρουσίασε και ανέλυσε τη συμμετοχή των γυναικών στις εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα από το 2007 έως το 2021. Αν και επί του παρόντος, η αναλογία 25 τοις εκατό που έχει εισαγάγει ο πρόσφατος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση οριακά ικανοποιείται, υπάρχει ακόμη μια σημαντική απόσταση που πρέπει να διανυθεί. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν εκείνες τις δομές, που θα διευκολύνουν γυναίκες που βρίσκονται σε χαμηλότερες διοικητικές βαθμίδες να αναρριχηθούν σε ανώτερο και ανώτατο διοικητικό επίπεδο.

Η Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΕΥΔΑΠ, μίλησε για «τα προβλήματα και τις προκλήσεις αναφορικά με την εκπροσώπηση γυναικών σε Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων εταιρειών». Επεσήμανε ότι: «Τα θέματα ενδυνάμωσης των γυναικών προχωράνε μπροστά. Προχωράνε προς την κατάκτηση της ισότητας και της συμπερίληψης τους στα Διοικητικά Συμβούλια. Ωστόσο, πολλές μάχες πρέπει ακόμα να κατακτηθούν. Πολλά ακόμα στερεότυπα πρέπει να κατασταλούν. Είναι ευθύνη όλων μας να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας στις ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου και προάγοντας την ποικιλομορφία.»

Το συνέδριο έκλεισε με την ομιλία της η Ντιάνα Μαρκάκη που ζει στην Ελβετία και είναι CEO του Boardroom τονίζοντας ότι: «Όταν λέμε ότι τα διοικητικά συμβούλια με ίση συμμετοχή των δυο φύλων είναι καλύτερα διοικητικά συμβούλια, δεν λέμε ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες από τους άνδρες. Αυτό που λέμε είναι ότι οι γυναίκες είναι ίσες.»

*Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το συνέδριο διαδικτυακά ενώ περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων παρακολούθησε το συνέδριο δια ζώσης διατηρώντας τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19.



Οι εργασίες του 2nd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion, τελέσθηκαν υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.



Για περισσότερες πληροφορίες για το Forum: https://cleon.gr/conferences/women-forum-2/