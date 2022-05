Τommy και Dee Hilfiger στο Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Benefit!

Στο φετινό Met Gala παρευρέθηκαν και οι καλεσμένοι του Hilfiger, όπως ο Shawn Mendes και ο Anthony Ramos φορώντας custom TOMMY HILFIGER.

O Tommy και η Dee Hilfiger παρευρέθηκαν στο Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Benefit στις 2 Μαΐου 2022 στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουν τα εγκαίνια του In America: An Anthology of Fashion. Η έκθεση εξερευνά τα θεμέλια της αμερικανικής μόδας μέσα από μια σειρά ενδυματολογικών displays που παρουσιάζουν σχεδιαστές οι οποίοι εργάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον 19ο έως τα μέσα-τέλη του 20ού αιώνα.

Hosts της βραδιάς ήταν ο Ryan Reynolds, η Blake Lively, η Regina King και ο Lin Manuel Miranda με επίτιμους προέδρους τους Tom Ford, Adam Mosseri και Anna Wintour. Μαζί με τον Tommy Hilfiger ήταν η σχεδιάστρια μόδας και σύζυγός του Dee Hilfiger, ο υποψήφιος για Grammy και πολυπλατινένιος τραγουδιστής/τραγουδοποιός Shawn Mendes και ο βραβευμένος με Grammy, Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Emmy ερμηνευτής Anthony Ramos.

Φέρνοντας το sustainable design στο προσκήνιο, τα looks που φορέθηκαν από τον κ. Hilfiger και τους καλεσμένους του κατασκευάστηκαν με υλικά που αντλήθηκαν από διάφορες πηγές αχρησιμοποίητων ή πλεονασματικών υφασμάτων, ελαχιστοποιώντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με την παραγωγή custom υφασμάτων.

Τα υλικά ενσωματώθηκαν προσεκτικά σε κάθε look μέσω της χρήσης TOMMY HILFIGER liability υφασμάτων (που είχαν απομείνει από προηγούμενες σεζόν), καθώς και vintage deadstock και επαναχρησιμοποιημένων υφασμάτων. Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω το στόχο της TOMMY HILFIGER “Waste Nothing and Welcome All” που σκοπεύει να επιτύχει ως το 2030.

Ο Tommy Hilfiger δήλωσε:

Ως brand που έχει τις ρίζες της στην Americana, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να αναλογιζόμαστε την απίστευτη ιστορία που αποτέλεσε τη βάση της αμερικανικής μόδας. Οι ιστορίες και η κληρονομιά του παρελθόντος ξεπερνούν τη δημιουργική έμπνευση για εμάς – μας εμπνέουν να συνεχίσουμε να επανεφευρίσκουμε και να εξελισσόμαστε ως μάρκα, ώστε να μπορούμε πάντα να επικοινωνούμε με στοχευμένους και inspiring τρόπους με τις κοινότητές μας.

Ο Tommy Hilfiger φόρεσε ένα custom TOMMY HILFIGER x Denis Frison single-breasted μπλε βελούδινο σμόκιν με μεταξωτές μανσέτες grosgrain και κόκκινη μεταξωτή επένδυση από την προσωπική του γκαρνταρόμπα, συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο σμόκιν και μαύρο μεταξωτό παπιγιόν. Το look κατασκευάστηκε από vintage υφάσματα.

Η Dee Hilfiger φόρεσε ένα custom φόρεμα TOMMY HILFIGER με χρυσό στράπλες κορσέ. Το look κατασκευάστηκε από vintage υφάσματα.

Ο Shawn Mendes φόρεσε ένα custom TOMMY HILFIGER κασμιρένιο color-block σμόκιν με χρυσές λεπτομέρειες. Το look κατασκευάστηκε από vintage υφάσματα.

Ο Anthony Ramos φόρεσε ένα custom λευκό παλτό TOMMY HILFIGER που ανακυκλώθηκε από vintage πανί, ένα λευκό πουκάμισο από ποπλίνα και ένα παπιγιόν, συνδυασμένο με ένα σκούρο μεταξωτό παντελόνι σμόκιν. Το look κατασκευάστηκε από vintage υφάσματα.

Οι εμφανίσεις των Dee Hilfiger, Shawn Mendes και Anthony Ramos έγιναν κατά παραγγελία σε συνεργασία με το Jolibe Atelier.