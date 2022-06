H Allergan Aesthetics δημιουργεί το μέλλον στην Αισθητική Ιατρική ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της

Κορυφαία brands συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας με ενέσιμες θεραπείες προσώπου και θεραπείες body contouring.

Η Allergan Aesthetics αποτελεί μία εταιρεία της AbbVie, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2020 από τη συνένωση των δύο εταιρειών AbbVie και Allergan. Είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της αισθητικής ιατρικής, με κορυφαία brands στις ενέσιμες θεραπείες προσώπου και στο body contouring1. Τον Νοέμβριο του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί, επίσημα, η συνένωση των δύο εταιρειών, ως μία νομική οντότητα, η οποία θα φέρει ακόμη περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας.

Στην Allergan Aesthetics βασική προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη αποτελεσματικών, ασφαλών και καινοτόμων προϊόντων με στόχο την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς, προάγοντας ταυτόχρονα την ορθή ιατρική πρακτική και την αριστεία στην ιατρική εκπαίδευση.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουνίου, ο Δρ. Δημήτριος Συκιανάκης, Ιατρός Αισθητικής Ιατρικής, παρουσίασε το ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων της Αllergan Αesthetics, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά εμβληματικών brands όπως: την ευρέως γνωστή βοτουλινική τοξίνη τύπου Α για κοσμητική χρήση, την κορυφαία σειρά fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ JUVÉDERM® και την εγκεκριμένη από τις Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές - Food & Drug Administration και Εuropean Μedicines Αgency - θεραπεία κρυολιπόλυσης CooISculpting®.

«Όλες οι θεραπείες της Allergan Aesthetics είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας και στοχεύουν στην ενίσχυση της ομορφιάς και στη διατήρηση της νεότητας», σημείωσε ο Δρ. Συκιανάκης, ενώ έδωσε έμφαση στην ευρεία γκάμα της σειράς JUVÉDERM®, το #1 brand παγκοσμίως στα fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ1 τονίζοντας ότι, «είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών περιοχών του προσώπου εξασφαλίζοντας τη λείανση των ρυτίδων, την αποκατάσταση του όγκου, τη σμίλευση του κάτω μέρους του προσώπου και την ενίσχυση του φυσικού σχήματος και του όγκου στα χείλη. Η ικανότητά τους να ενσωματώνονται στον ιστό του δέρματος προσφέρει φυσικό αποτέλεσμα αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου και τη φυσική ομορφιά, υπό το πρίσμα της ισορροπίας, της αρμονίας και της συμμετρίας».

Στη νέα καμπάνια της σειράς JUVÉDERM®, για το ευρύ κοινό, ‘All of YOU’, αναφέρθηκε η Ρούλα Σχίζα, Head of Marketing Greece / Europe Region PR & Communications Lead και σημείωσε ότι «η σειρά fillers JUVÉDERM® πρεσβεύει την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς που κρύβεται μέσα μας, με έμφαση στην αξιοποίηση της μοναδικότητας των χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου, ώστε κάθε θεραπευόμενος να πετύχει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Η καμπάνια ‘All of YOU’ καταρρίπτει τα στερεότυπα και αποτελεί ωδή στην αποδοχή της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, συμβαδίζοντας απόλυτα με την κουλτούρα της Allergan Aesthetics, η οποία απορρίπτει έμπρακτα κάθε μορφή διάκρισης και υποστηρίζει την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ίσες ευκαιρίες. Αυτό φαίνεται μέσα από την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των πληθυσμών στις κλινικές μελέτες που πραγματοποιούμε, την επιλογή των μοντέλων για τις προωθητικές μας ενέργειες, αλλά και μέσα από την αναζήτηση ταλέντων από μία διευρυμένη κοινότητα ανθρώπων».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Αllergan Αesthetics, το HArmonyCa™ με λιδοκαΐνη3, επενδύοντας στη συναρπαστική κατηγορία των βιοδιεγερτών. To HArmonyCa™ είναι το πρώτο υβριδικό ενέσιμο τζελ διπλής δράσης, το οποίο συνδυάζει στην ίδια σύριγγα δύο ενεργά συστατικά – το υαλουρονικό οξύ και τον υδροξυαπατίτη ασβεστίου. Χάρη στον συνδυασμό των δυο συστατικών, με μία μόνο θεραπεία, το HArmonyCaTM δίνει τη δυνατότητα για άμεση ανόρθωση και διέγερση της σύνθεσης κολλαγόνου.

Ο Δρ. Συκιανάκης, αναφερόμενος στο HAmonyCa™, σημείωσε βάσει της εμπειρίας του ότι «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα του δέρματός τους. Συχνά, αυτή η επιθυμία προκύπτει ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιπέδων του φυσικού υαλουρονικού οξέος και του κολλαγόνου, λόγω γήρανσης. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε αρμονία με το σώμα και να δίνουν φυσικό αποτέλεσμα. Το HAmonyCa™ με λιδοκαΐνη προσφέρει άμεση ανόρθωση, χάρη στο υαλουρονικό οξύ4 και διαρκή διέγερση κολλαγόνου που σχετίζεται με τον υδροξυαπατίτη5 ασβεστίου και μπορεί να καλύψει κάποιες από τις πολυδιάστατες ανάγκες του δέρματος που προκύπτουν με την πάροδο της ηλικίας. Πρόκειται για μία πραγματικά καινοτόμο θεραπευτική επιλογή και είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να την προσφέρω στους ασθενείς μου».

Ο Country Manager της Allergan Aesthetics, Γιάννης Μπεσσής, με αφορμή την κυκλοφορία του HArmonyCa™ με λιδοκαΐνη, σημείωσε ότι «Το HArmonyCa™ αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευσή μας να προσφέρουμε τις πιο πρόσφατες και καινοτόμες θεραπείες, με αποδεδειγμένα βέλτιστα αποτελέσματα και ικανοποίηση των θεραπευόμενων. Με θεμέλιο την προηγμένη επιστήμη αναζητούμε διαρκώς τρόπους για να διαφοροποιήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, ανατρέποντας τα δεδομένα ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να προσφέρουν οι μη επεμβατικές θεραπείες. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την κυκλοφορία της πρώτης μας υβριδικής ενέσιμης θεραπείας».

Η κυκλοφορία του HArmonyCa™ πλαισιώνεται από την εκστρατεία «Καλώς ήλθατε στο μέλλον» [Welcome to the Future], μία ολοκληρωμένη πολυκαναλική εκστρατεία που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει το νέο προϊόν στους επαγγελματίες υγείας. Η Allergan Aesthetics, πιστή στη δέσμευσή της για διαρκή ιατρική εκπαίδευση, θα προσφέρει εκπαίδευση σε όλους τους εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να γνωρίσουν τη νέα θεραπεία, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια αλλά και η βέλτιστη ικανοποίηση των θεραπευόμενων.