ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ… TRIUMPH SWIMWEAR!

Η νέα συλλογή Swimwear της Triumph SS22 με καινοτόμες τεχνολογίες κλέβει τις εντυπώσεις συνδυάζοντας μοναδικά την άνεση και το στυλ.

Η νέα συλλογή swimwear της Triumph υπόσχεται την πιο υπέροχη εκδοχή σας αυτό καλοκαίρι χωρίς κανένα συμβιβασμό μεταξύ στυλ και άνεσης. Η Triumph, το leading brand στην αγορά εσωρούχων, συνεχίζει να επενδύει συνεχώς και να αφουγκράζεται τις ανάγκες των καταναλωτριών, όπως κάνει αδιάλειπτα από την ίδρυσή της, σχεδιάζοντας και προσφέροντας προϊόντα με γνώμονα την απόλυτη άνεση και το απαράμιλλο στυλ.

Τη σεζόν SS22, η Triumph λανσάρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων στο πλαίσιο της καμπάνιας "Comfort My Way" που αναδεικνύει τη σημασία της άνεσης χωρίς συμβιβασμούς. Άλλωστε τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται άνετα, ανεξάρτητα από το είδος των εσωρούχων που επιλέγουν να φορέσουν. Το concept "Comfort My Way" γεννήθηκε από την κατανόηση ότι η ερμηνεία και η αίσθηση της άνεσης είναι κάτι το μοναδικό σε προσωπικό επίπεδο και ξεχωριστό για κάθε γυναίκα, κι ότι όλες αξίζουμε να νιώθουμε άνετες χωρίς να συμβιβαζόμαστε, κάτι που μας επιτρέπει να είμαστε ο «καλύτερος εαυτός μας», τόσο σωματικά, όσο και συναισθηματικά.

Σχεδιασμένα να προσφέρουν απόλυτη άνεση και να τονίζουν την αυτοπεποίθηση, η Triumph λανσάρει τη νέα συλλογή Swimwear SS22 με τα καινοτόμα styles που κολακεύουν και ενισχύουν με εξαιρετικό τρόπο κάθε σωματότυπο, κλέβοντας τις εντυπώσεις και αυτό το καλοκαίρι. Η Triumph ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας, προσφέροντας την μοναδική τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και στη συλλογή της σε swimwear, ώστε κάθε γυναίκα να αισθάνεται το ίδιο επίπεδο ποιότητας, άνεσης και στήριξης που ήδη γνωρίζει και απολαμβάνει από τα εσώρουχά της.

Με βασική προτεραιότητα την αίσθηση της απόλυτης άνεσης, σε όλη τη γκάμα προϊόντων της, η Triumph έχει δημιουργήσει μια σειρά από πρωτοποριακές καινοτομίες που προσφέρει στη νέα συλλογή swimwear, όπως η επαναστατική τεχνολογία quick dry cup που κρατάει την υγρασία μακριά από το δέρμα, καθώς και τα minimizer tops και τα ολόσωμα μαγιό που προσφέρουν ιδανική στήριξη, ακόμα και σε μεγαλύτερα μεγέθη. Η καινοτομία σε θέματα άνεσης έχει καθοριστική σημασία, ώστε κάθε γυναίκα να αισθάνεται πραγματική αυτοπεποίθηση με το σώμα της, είτε βρίσκεται στην παραλία, την πισίνα, ή απλά κάνει ηλιοθεραπεία σε ένα πάρκο.

Επιπρόσθετα, τη σεζόν SS22, η Triumph παρουσιάζει με ιδιαίτερη περηφάνια τη νέα της συλλογή swimwear από εξ ολοκλήρου ανακυκλωμένα υφάσματα, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στην πορεία του brand προς τη βιωσιμότητα και τις οικολογικές πρακτικές. Μια πορεία που επισφραγίζεται επίσημα πλέον και με τις πιστοποιήσεις GOTS (Global Organic Textile Standard) και GRS (Global Recycled Standard) που έλαβε για όλα τα ιδιόκτητα κέντρα παραγωγής και διανομής της.

Με αφορμή την καλοκαιρινή συλλογή swimwear, η Triumph μας καλεί να ανακαλύψουμε εκ νέου τη χαρά του καλοκαιριού, την εποχή που επιτρέπεται επιτέλους να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε. Η χρωματική παλέτα ποικίλλει, από το βαθύ μπλε μέχρι τους τυρκουάζ τόνους, με άκρως καλοκαιρινές αποχρώσεις του βατόμουρου και του μανταρινιού και ολόφρεσκες καλοκαιρινές πινελιές.

Το εντυπωσιακό print του Botanical Leaf επιστρέφει και τη φετινή σεζόν, σε αποχρώσεις του μπλε, ανοιχτού πράσινου και ροζ, ενώ διατίθεται και σε ολόσωμο minimizer με καινοτόμα τεχνολογία στις cups που μειώνει την οπτική του στήθους έως και ένα μέγεθος. Επίσης, στην πολυτελή ροζ απόχρωσή του, το ολόσωμο μαγιό Botanical Leaf διατίθεται και σε trendy ασύμμετρο κόψιμο με έναν ώμο που αναμένεται να ξεχωρίσει αυτό το καλοκαίρι.

Η κομψότητα του animal-print σχεδίου παραμένει βασικό σχέδιο στην γκάμα των bikini και των ολόσωμων styles, με διάφορες επιλογές σε ανοιχτόχρωμους και σκουρόχρωμους τόνους. Για αληθινά κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις, από την παραλία ως και τη βραδινή έξοδο, συνδυάζεται μοναδικά με ένα Kaftan ή ένα Pareo σε σχέδια και αποχρώσεις εμπνευσμένες από αυτό το ιδιαίτερο animal-print για το απόλυτο beachwear look.

Επιπλέον, η best-selling σειρά Venus Elegance με το εμβληματικό “twist-look” αναβαθμίζεται με ένα νέο, πιο σοφιστικέ ύφασμα σε απολαυστικές αποχρώσεις όπως μπλε, ρουμπινί και μαύρο, αλλά και σε διάφορες επιλογές από ολόσωμα και bikini που προσδίδουν κομψότητα, ενώ προσφέρουν εξαιρετική στήριξη και άνεση.

Μια ακόμη ξεχωριστή προσθήκη στη συλλογή swimwear SS22, είναι η νέα σειρά Jollity, στην εκθαμβωτική απόχρωση του άκρως καλοκαιρινού electric raspberry. Με ειδικό ριγέ ελαστικό ύφασμα, προσδίδει ελευθερία κινήσεων και άνεση 360°, ενώ προσαρμόζεται σε κάθε σωματότυπο χωρίς συμβιβασμούς στο στυλ. Διαθέσιμο σε ολόσωμο ή bikini χωρίς μπανέλα, το Jollity με το προσαρμοστικό του στυλ αποτελεί το καλοκαιρινό must-have.

Και για όσες επιθυμούν να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό beach look, με την ευρεία γκάμα Mix & Match μαγιό της Triumph θα ανακαλύψουν υπέροχες χρωματικές επιλογές και συνδυασμούς, από τα πρακτικά colour-block προϊόντα σε Moroccan Mint και Blue Night αποχρώσεις, έως τα πολύχρωμα ριγέ. Η σειρά Mix & Match διαθέτει styles με επένδυση και ρυθμιζόμενες τιράντες για μεγαλύτερες cups. Ενώ για εκείνες που προτιμούν ένα πιο εντυπωσιακό décolleté, η Triumph προσφέρει και την επιλογή των αποσπώμενων τιραντών, ώστε να φοριούνται και δεμένα στο λαιμό.

#ComfortMyWay #TriumphLingerie #TogetherWeTriumph

@TriumphLingerie