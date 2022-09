Disney+ Day με συναρπαστικές εκδηλώσεις και μια μοναδική προσφορά που συνεχίζει

Από την Πέμπτη 8 έως την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου χιλιάδες fans συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Disney+ στο ΚΠΙΣΝ.

Tο Disney+ γιόρτασε την Disney+ Day με ένα μοναδικό τετραήμερο εκδηλώσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με μια μοναδική προσφορά περιορισμένου χρόνου που συνεχίζει έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου 8-11 Σεπτεμβρίου χιλιάδες fans όλων των ηλικιών, συμμετείχαν σε εντυπωσιακές εκδηλώσεις όπως η συναυλία «Disney+ Day Live In Concert» με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών που ένωσε αγαπημένο περιεχόμενο Disney+ με την κλασική μουσική, προβολές των πρωτότυπων ταινιών Disney+ «Πινόκιο» και «Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο», ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να φωτογραφηθούν στο θεαματικό installation με φουσκωτές κατασκευές Disney+. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν ελεύθερη για το κοινό.

Παράλληλα, το Disney+ δίνει στους fans την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο της υπηρεσίας, με μια μοναδική προσφορά περιορισμένου χρόνου. Από την Disney+ Day (8 Σεπτεμβρίου), έως και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου στις 9:59 π.μ., νέοι συνδρομητές και συνδρομητές που επιστρέφουν στην υπηρεσία, μπορούν να αποκτήσουν έναν μήνα Disney+ μόνο με 1,99 € κάνοντας κλικ εδώ.

Νέο περιεχόμενο τώρα διαθέσιμο αποκλειστικά στο Disney+

Με αφορμή την Disney+ Day, το Disney+ παρουσίασε το νέο περιεχόμενο που μπορούν να απολαύσουν οι συνδρομητές της υπηρεσίας. Ανάμεσα στους νέους τίτλους που είναι τώρα διαθέσιμοι στην υπηρεσία, συμπεριλαμβάνονται τα «Πινόκιο», «Thor: Love and Thunder», «Ενώνοντας το Σύμπαν: Γυρίζοντας το Thor: Love and Thunder», «Obi-Wan Kenobi: Ένας Jedi Επιστρέφει», «Wedding Season», «Mike», «Tierra Incognita», το «Καλωσορίσατε στο Κλαμπ» ένα νέο επεισόδιο μικρού μήκους των The Simpsons, η συγκλονιστική συναυλία των σούπερσταρ «BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA», καθώς και ένα ειδικό αφιέρωμα πρώτη ματιά στην πρωτότυπη, επερχόμενη σειρά της Lucasfilm «Andor».