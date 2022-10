Λάμψη Αστέρων στα 10 χρόνια του Navarino Challenge 2022 και με Πετρούνια, Τεντόγλου, Ντούσκο, Μιλλούση, Βλάχο, Διαμαντίδη, Πρίντεζη, Βολικάκη, Πρεβολαράκη, Γκολομέεβ

Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού της Ελλάδας με το καλύτερο πρόγραμμα ευεξίας, το Navarino Challenge, θα γιορτάσει τα 10 χρόνια του, στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, φιλοξενώντας σπουδαία ονόματα του αθλητισμού και πάνω από 40 δράσεις στην Costa Navarino και την Πύλο.

Στο φετινό Navarino Challenge θα βρεθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού Αθλητισμού, που με την παρουσία τους τιμούν τόσο τη διοργάνωση, όσο και τη μακροχρόνια συνεργασία τους με τον Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης, Stoiximan:

Ο χρυσός και χάλκινος Ολυμπιονίκης, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και 6 φορές πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους Λευτέρης Πετρούνιας

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος Μίλτος Τεντόγλου

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος

Η πρωταθλήτρια στην ενόργανη γυμναστική Βασιλική Μιλλούση, με τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και πολλές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε Μεσογειακούς αγώνες

O προπονητής της εθνικής ομάδας Πόλο Ανδρών που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, της κορυφαίας ομάδας της υφηλίου σύμφωνα με τη FINA και κορυφαίας ομάδας στα βραβεία ΠΣΑΤ το 2021, Θοδωρής Βλάχος

Ο EuroLeague Legend Δημήτρης Διαμαντίδης

Ο πρώην διεθνής πρωταθλητής καλαθοσφαίρισης και κάτοχος ευρωπαϊκών τίτλων Γιώργος Πρίντεζης

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην ποδηλασία πίστας Χρήστος Βολικάκης

Η τρεις φορές χάλκινη πρωταθλήτρια κόσμου στην πάλη Μαρία Πρεβολαράκη

Ο αργυρός πρωταθλητής κόσμου στην κολύμβηση Κριστιάν Γκολομέεβ

Μαζί τους οι Νάσος Γκαβέλας, Γρήγορης Πολυχρονίδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Περικλής Ιακωβάκης, Παναγιώτης Γιαννάκης, Εβίνα Μάλτση, Joe Arlauckas, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Λαζαρίδης, Γρηγόρης Σουβατζόγλου, συνθέτουν μια μοναδική ομάδα που θα γίνει ένα με τους συμμετέχοντες της διοργάνωσης στις 21 με 23 Οκτωβρίου.

Απόλαυσε εδώ το video με τις καλύτερες στιγμές της περσινής χρονιάς.

Δες εδώ τις διαδρομές τρεξίματος και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Πλούσιο πρόγραμμα με πληθώρα δράσεων

Το φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge θα είναι το πλουσιότερο από ποτέ στην ιστορία των 10 χρόνων του. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων με το μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει» θα γίνουν ένα σε αυτή τη γιορτή και θα απολαύσουν μοναδικές δραστηριότητες:

Μαθήματα Golf by Bombay Sapphire με την υποστήριξη του Navarino Golf Academy

Gymnastics από τον χρυσό και χάλκινο Ολυμπιονίκη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια powered by Stoiximan

Gymnastics από την πρωταθλήτρια Βασιλική Μιλλούση powered by Iroes

Μαθήματα κωπηλασίας από τον χρυσό Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Στέφανο Ντούσκο powered by Stoiximan με μηχανήματα της Concept 2

Μαθήματα ελευθέρας πάλης από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαρία Πρεβολαράκη powered by Stoiximan

“Feed the Fish” Golf Exhibition Game powered by Samsung

Μαθήματα Κολύμβησης από τον ασημένιο πρωταθλητή κόσμου Κριστιάν Γκολομέεβ powered by Stoiximan

Ημιμαραθωνίος powered by Miele

10χλμ τρέξιμο powered by Stoiximan

5χλμ τρέξιμο powered by Samsung

1χλμ τρέξιμο powered by Βίκος για παιδιά 10-14 ετών & έως 9 ετών

Δες εδώ το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο τρέξιμο (21,1χλμ, 10χλμ, 5χλμ, 1χλμ) στο ακόλουθο link.

Για τις ομαδικές εγγραφές 10 ατόμων και άνω ισχύει έκπτωση 20%. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διοργάνωση.

Ζήσε την πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία μένοντας στο The Westin Resort Costa Navarino

Απόλαυσε ένα τριήμερο με πάνω από 40 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή και ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία της χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Grand Sponsor της διοργάνωσης είναι η Stoiximan.

Η Samsung Electronics Hellas στηρίζει για ακόμη μία χρονιά τη διοργάνωση ως Official Technology Sponsor.

Official Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Miele και Europa.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Premium Mobility Partner είναι η Sixt του Ομίλου Μοτοδυναμική.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino.

Επίσημοι Υποστηρικτές του Navarino Challenge είναι το Εστιατόριο Ποσειδωνία, το Karalis Beach Hotel και το Bombay Sapphire.

Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner της διοργάνωσης είναι τα Kois Optics.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Medical Partner είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι η εταιρεία μεταφορών με έδρα την Πύλο, Pilia Express, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και η Phee.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Concept2, Explore Messinia, FitnessArt, F45 Barrio Salamanca, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino.

Αγώνας επίδειξης τένις από τον αθλητή τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργο Λαζαρίδη powered by Miele

Αγώνας επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ powered by Samsung από αθλητές με αμαξίδιο και μέλη της Εθνικής ομάδας

4on4 τουρνουά μπάσκετ by Trace ‘n Chase

Tennis Induction powered by Miele για ηλικίες 6–9 και 10–13 ετών με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά μαζί με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ποδηλασίας Πίστας Χρήστο Βολικάκη powered by Stoiximan σε συνεργασία με το Navarino Outdoors

High intensity training για μικρούς και μεγάλους από τον Δημήτρη Μώρο & το FitnessArt

Μαθήματα kick boxing powered by Samsung για μικρούς και μεγάλους από τον πρωταθλητή kick boxing , Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Baby Swimming Lessons by Red Swim Academy & Swim O’ Clock για παιδ ιά έως 3 ετών συνοδεία γονέα

Μαθήματα πυγμαχίας από τον Χρήστο Γάτση και το Vizantinos Target Sport Club

Spinning Challenge για μικρούς και μεγάλους powered by Βίκος με τον Δημήτρη Μώρ o & FitnessArt

Μαθήματα Pilates από την ομάδα της γυμνάστριας pilates , Μάντη Περσάκη powered by Samsung

Yoga by Messinian Spa από το FitnessArt

Men’s Round Robbin Tournament με UTS format powered by Miele με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Women’s Round Robbin Tournament με UTS format powered by Miele με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία με την υποστήριξη του Explore Messinia

Gravel Bike Tour 30χλμ. στον Καταρράκτη Καλαμάρη powered by Βίκος σε συνεργασία με το Navarino Outdoors

Μαθήματα μπάσκετ σε παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, από τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Γιώργο Πρίντεζη powered by Iroes , μαζί τους η Εβίνα Μάλτση & ο Joe Arlauckas

Half day Kids Camp σε παιδία ηλικίας 5 έως 15 ετών με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Τουρνουά Padel powered by Stoiximan με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Beachathlon powered by Europa (Παιχνίδια Στίβου για γονείς & παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών) από τον Ολυμπιονίκη και Πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη

F 45 Barrio Salamanca Heavy Cardio Workout από την ομάδα του F 45 μαζί με τον Δημήτρη Μώρο & τ o FitnessArt

Tsimikas Football Clinics για παιδία 13–17 ετών & 5-12 ετών powered by Prosport

Μαθήματα αναρρίχησης με την Χριστίνα Φλαμπούρη powered by The North Face , με την υποστήριξη του Navarino Outdoors

King of the Court Γυναικών Beach Volley Tournament από το Triantafyllidis Beach Arena powered by Europa

King of the Court Ανδρών Beach Volley Tournament από το Triantafyllidis Beach Arena powered by Europa

King of the Court Μεικτό Beach Volley Tournament από το Triantafyllidis Beach Arena Μεικτό powered by Europa

Άλμα εις μήκος με τον χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου powered by Stoiximan

Μαθήματα Golf by Bombay Sapphire με την υποστήριξη του Navarino Golf Academy

Gymnastics από τον χρυσό και χάλκινο Ολυμπιονίκη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια powered by Stoiximan

Gymnastics από την πρωταθλήτρια Βασιλική Μιλλούση powered by Iroes

Μαθήματα κωπηλασίας από τον χρυσό Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Στέφανο Ντούσκο powered by Stoiximan με μηχανήματα της Concept 2

Μαθήματα ελευθέρας πάλης από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαρία Πρεβολαράκη powered by Stoiximan

“Feed the Fish” Golf Exhibition Game powered by Samsung

Μαθήματα Κολύμβησης από τον ασημένιο πρωταθλητή κόσμου Κριστιάν Γκολομέεβ powered by Stoiximan

Ημιμαραθωνίος powered by Miele

10χλμ τρέξιμο powered by Stoiximan

5χλμ τρέξιμο powered by Samsung

1χλμ τρέξιμο powered by Βίκος για παιδιά 10-14 ετών & έως 9 ετών

Δες εδώ το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο τρέξιμο (21,1χλμ, 10χλμ, 5χλμ, 1χλμ) στο ακόλουθο link.

Για τις ομαδικές εγγραφές 10 ατόμων και άνω ισχύει έκπτωση 20%. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διοργάνωση.

Ζήσε την πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία μένοντας στο The Westin Resort Costa Navarino

Απόλαυσε ένα τριήμερο με πάνω από 40 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή και ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία της χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Grand Sponsor της διοργάνωσης είναι η Stoiximan.

Η Samsung Electronics Hellas στηρίζει για ακόμη μία χρονιά τη διοργάνωση ως Official Technology Sponsor.

Official Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Miele και Europa.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Premium Mobility Partner είναι η Sixt του Ομίλου Μοτοδυναμική.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino.

Επίσημοι Υποστηρικτές του Navarino Challenge είναι το Εστιατόριο Ποσειδωνία, το Karalis Beach Hotel και το Bombay Sapphire.

Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner της διοργάνωσης είναι τα Kois Optics.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Medical Partner είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι η εταιρεία μεταφορών με έδρα την Πύλο, Pilia Express, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και η Phee.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Concept2, Explore Messinia, FitnessArt, F45 Barrio Salamanca, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena, Vizantinos target sport club.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel και Kayak.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Hashtags: #navarinochallenge #costanavarino #sportsunitespeople #10yearsNavarinoChallenge #eatwell #runwell #livewell

Website: www.navarinochallenge.com

Facebook: www.facebook.com/Navarinochallenge

Instagram: http://instagram.com/navarinochallenge

Twitter: https://twitter.com/NavarinoC

YouTube: http://www.youtube.com/user/NavarinoChallenge

TikTok: https://www.tiktok.com/@navarino_challenge