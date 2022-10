BBC και Disney Branded Television ενώνουν δυνάμεις για το "Doctor Who"

Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο Disney+ και BBC στο τέλος του 2023.

Σήμερα, BBC και Disney Branded Television, δυο κολοσσοί της ψυχαγωγίας, ενώνουν δυνάμεις για να μεταμορφώσουν το «Doctor Who» σε ένα παγκόσμιο franchise, τόσο για το κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και όλο τον κόσμο.

Έχοντας κοινό δημιουργικό όραμα, θα προσφέρουν την κλασική Βρετανική σειρά στις μελλοντικές γενιές, σε πρωτοφανή ευρεία κλίμακα, με το Disney+ να είναι ο αποκλειστικός προορισμός για όλους τους νέους κύκλους του «Doctor Who» εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Η ανακοίνωση που έγινε σήμερα το πρωί από τον επόμενο Doctor Who, Ncuti Gatwa, κατά τη διάρκεια της ζωντανής του εμφάνισης στην εκπομπή «Live with Kelly and Ryan», σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συνεργασίας μεταξύ BBC και Disney Branded Television.

Οι δύο συνεργάτες ευθυγραμμίζονται με το τολμηρό όραμα του δημιουργού της σειράς, Russell T Davies, ο οποίος επιστρέφει και αναλαμβάνει τον έλεγχο του TARDIS το 2023. Ο Davies, είναι υπεύθυνος για την αναβίωση του «Doctor Who» το 2005 καθώς και την ανάδειξη της σειράς σε μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες.

Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στους fans σε όλο τον κόσμο, Disney+ και BBC, ξεκινώντας αργότερα μέσα στο 2023. Η παραγωγή της σειράς θα γίνει στην Ουαλία από την Bad Wolf με την BBC Studios Production.

Ο Russell T Davies δήλωσε:

«Λατρεύω αυτή τη σειρά και αυτό είναι ό,τι καλύτερο και για τους δύο κόσμους, αφού ενώνοντας το όραμα και τον ενθουσιασμό του BBC και του Disney+, μπορούμε να ταξιδέψουμε το TARDIS σε όλο τον πλανήτη, προσεγγίζοντας μια νέα γενιά fans, ενώ παράλληλα μένουμε και στο παραδοσιακό μας σπίτι, το BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Charlotte Moore, Chief Content Officer του BBC δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ανακοίνωση αυτής της συναρπαστικής παγκόσμιας συνεργασίας με τη Disney, καθώς είναι οι ιδανικοί συνεργάτες για να μεταφέρουν την κλασική, βρετανική σειρά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το όραμα του Russell T Davies για το Doctor Who ήταν πάντα πρωτοφανές και δεσμευόμαστε, πως το κοινό σε όλο τον κόσμο θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις επικές περιπέτειες του Doctor Who στην κλίμακα που του αξίζει. Η ένωση δυνάμεων με τη Disney θα ωθήσει τη σειρά σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη και θα προσεγγίσει νέο κοινό, επομένως είναι μια εξαιρετικά συναρπαστική στιγμή για τους θαυμαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε όλο τον κόσμο».

Η Alisa Bowen, Πρόεδρος του Disney+ δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε τους νέους κύκλους του πολυαγαπημένου franchise αποκλειστικά στο Disney+ και να παρουσιάσουμε τη σειρά στις επόμενες γενιές κοινού σε περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η σειρά αποτελεί τέλεια προσθήκη στον ολοένα αυξανόμενο κατάλογο παγκόσμιου περιεχομένου, που συνεχίζει να κάνει το Disney+ τον απόλυτο προορισμό για τις πιο αγαπημένες ιστορίες του κόσμου.»

Ο Ayo Davis, Πρόεδροςτης Disney Branded Television δήλωσε:

«Το Doctor Who έχει γοητεύσει τη φαντασία οικογενειών σε όλο τον κόσμο, τις τελευταίες έξι δεκαετίες. Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για αυτή τη συνεργασία με το BBC και την ευκαιρία να ζωντανέψουμε ξανά τόσο το εμβληματικό franchise όσο και το λαμπρό όραμα του Russell T Davies, σε ένα τεράστιο νέο παγκόσμιο κοινό. Πιάστε τα ηχητικά κατσαβίδια σας και ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε στον χωροχρόνο!»

Η Rebecca Glashow, CEO, Global Distribution, BBC Studios δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με έναν συνεργάτη που μοιράζεται το όραμα και τη φιλοδοξία μας για μια από τις πιο εμβληματικές σειρές στη βρετανική, τηλεοπτική ιστορία. Αυτά είναι υπέροχα νέα για όλους εκείνους που αγαπούν το Doctor Who αλλά και για τους νέους fans που θα προσεγγίσουμε μέσα από αυτή την ισχυρή συνεργασία».

Η Jane Tranter & Julie Gardner, Executive Producers and Co-Founders, Bad Wolf, δήλωσε:

«Η υποστήριξη δύο εκ των πιο καινοτόμων και σεβαστών οργανισμών media, αποδεικνύει το απαράμιλλο κίνητρο και όραμα στην καρδιά του Doctor Who. Όλοι στην Bad Wolf είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε ξανά με τον ιδιοφυή Russell T Davies. Παράλληλα, με τη νέα συναρπαστική συνεργασία μεταξύ BBC και Disney, μπορούμε μαζί να φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη, δημιουργώντας φιλόδοξες ιστορίες στον χωροχρόνο από τη Wolf Studios Wales για το κοινό σε όλο τον κόσμο».