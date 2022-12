Τέλειο γιορτινό χτένισμα = χτένισμα που διαρκεί! Μάθετε πώς θα έχετε το τέλειο hair look μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Αποκτήστε το απόλυτο γιορτινό χτένισμα που δε θα σας προδώσει ακόμη και μετά από ώρες ξέφρενου χορού.

Έχετε διαλέξει το τέλειο φόρεμα, τα πιο εντυπωσιακά παπούτσια, το make-up look που θα σας κάνει να νιώθετε υπέροχα και μένει κάτι εξίσου σημαντικό, το χτένισμα. Και ενώ έχετε σκεφτεί πολλά που θέλετε να κάνετε στα μαλλιά σας έχετε, όπως κάθε χρόνο, την ίδια ανησυχία: Πώς θα κρατήσει; Πώς δε θα «πέσει» ή θα χαλάσει από τις πρώτες κιόλας ώρες, αφού συνήθως τη νύχτα του ρεβεγιόν δεν φτάνει ούτε μέχρι το γλυκό! Φέτος, τα δεδομένα αλλάζουν και στο παιχνίδι του τέλειου γιορτινού hair look μπαίνει η Lorvenn Hair Professionals που ξέρει να δημιουργεί υπέροχα χτενίσματα που μένουν στη θέση τους για πολλή ώρα, ακόμη και αν έχουμε αγκαλιάσει σφιχτά όλους τους φίλους μας και έχουμε χορέψει τόσο ξέφρενα, όπως δεν κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί!





Το τέλειο straight hair look

Έχετε αποφασίσει ότι τα μαλλιά σας θα τραβήξουν τον ίσιο δρόμο αυτές τις γιορτές. Όσο απλό και κομψό είναι το ίσιο, τόσο δύσκολο είναι καθώς χρειάζεται υγιή τρίχα, άψογη περιποίηση και ιδανικό styling για να είναι επιτυχημένο. Για τη Lorvenn Hair Professionals αυτό είναι ένα εύκολο Project καθώς γνωρίζει πολύ καλά την τέχνη των ίσιων μαλλιών και έχει αναπτύξει προϊόντα που επιδιώκουν να χαρίσουν sleek looks που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Από αυτά ξεχωρίσαμε το Lorvenn Keratin So Straight 200ml, ένα τέλειο προϊόν Leave-in με προηγμένη σύνθεση από κερατίνη, πρωτεΐνες μεταξιού και πολυδύναμο βιολογικό σύμπλοκο για λείανση και έλεγχο του φριζαρίσματος. Το πιο σπουδαίο, το εξειδικευμένο σύμπλοκο που περιέχει ενεργοποιείται με τη θερμότητα, με αποτέλεσμα να πετυχαίνετε το ιδανικό αποτέλεσμα όσο στεγνώνετε τα μαλλιά ή κάνετε styling, την ίδια στιγμή που προσφέρει μέγιστο βαθμό προστασίας και αποτελεσματικότητας. Έτσι, όσο περνάτε την πρέσα από τα μαλλιά σας, μπορείτε να κοιτάζεστε χαρούμενη στον καθρέφτη γιατί το look που θα αποκτήσετε σε λίγα λεπτά θα είναι άψογο, χωρίς φθορά της τρίχας και με διάρκεια.



Για άψογο wavy look

Για όλες εκείνες που έχουν σκεφτεί πως οι κυματισμοί είναι το ιδανικό χτένισμα για να ολοκληρώσει την χριστουγεννιάτικη εμφάνισή τους, τα νέα είναι επίσης ευχάριστα. Αρχικά το χτένισμα αυτό ταιριάζει πολύ όμορφα με πολλά look και είναι πάντα θηλυκό. Το μόνο που θα χρειαστείτε για να απογειώσετε αυτή την επιλογή είναι ένα προϊόν με τεχνολογία και επιστημονική σφραγίδα από τους πιο έμπειρους hair experts και αυτό δεν είναι άλλ από το Lorvenn Soft Waves Styling Mousse. Πρόκειται για έναν αφρό κρατήματος με νέα ειδικά μελετημένη σύνθεση για σπαστά ή και με μπούκλες μαλλιά που χάρη στα νέα ελαστικά πολυμερή προηγμένης τεχνολογίας εξασφαλίζει ελαστικό κράτημα μεγάλης διάρκειας. Παράλληλα ελέγχει το φριζάρισμα – πόσες φορές είδαμε τα μαλλιά μας να φριζάρουν στις γιορτινές μας φωτογραφίες! - δίνει καλοσχηματισμένα κύματα ή μπούκλες και χαρίζει μαλλιά που μοιάζουν φυσικά. Και να πούμε μια αλήθεια εδώ; Τα φυσικά μαλλιά είναι ό,τι πιο hot μπορούμε να πετύχουμε!

Για γοητευτικό Wet look

Για τις πιο τολμηρές και όσες νιώθουν πιο sexy διάθεση, το wet look είναι μια υπέροχη επιλογή που συνδυάζεται τέλεια με ένα γιορτινό βελούδινο σακάκι συνδυασμένο με ένα Lace top ή για ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη. Ενώ δείχνει απλό στο να επιτευχθεί, στην πραγματικότητα μόνο μια πινελιά επαγγελματικής φροντίδας μπορεί να δώσει το άριστο αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Αυτό μπορεί να έρθει μέσα από προϊόντα όπως το Lorvenn Wet Control Gel που με την νέα ειδικά μελετημένη σύνθεση του με χυμό από φύλλα αλόης και τις ενυδατικές ιδιότητες προβιταμίνης Β5 και γλυκερίνης μπορούν να επιτύχουν τέλεια λείανση που δεν κολλάει, αλλά περιποιείται την τρίχα. Με αυτόν τον τρόπο τα μαλλιά δείχνουν υπέροχα χωρίς κατάλοιπα και χωρίς να λαδώνουν, αλλά αντίθετα με μία αίσθηση γοητείας και αισθησιασμού που ταιριάζει σε αυτό το χτένισμα.

Και τώρα…κράτημα!

Όποιο look και αν επιλέξετε, τίποτα δε θα είναι το ίδιο αν δεν κρατηθεί στη θέση του με την καλύτερη βοήθεια. Αυτή δεν είναι άλλη από την επαγγελματική δράση του Lorvenn Extra Strong Hairspray για απόλυτο έλεγχο που ολοκληρώνει ιδανικά κάθε χτένισμα και του χαρίζει τη διάρκεια που του αξίζει. Με εξαιρετική σύνθεση με πολυβιταμίνες A, E, F και H και με προβιταμίνη Β5, το hairspray αυτό προστατεύει τα μαλλιά και χαρίζει ζωντάνια, λάμψη και φυσική κίνηση που θα δώσει το hair look μας την τελική πινελιά που θα το απογειώσει και θα το κάνει να δείχνει άψογο ακόμη και όταν επιστρέψουμε στο σπίτι μας μετά από μια τέλεια γιορτινή νύχτα.