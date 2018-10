H Gigi Hadid φοράει σακάκι και τίποτα από μέσα

Η Gigi Hadid ήταν πιο sexy από ποτέ στη πιο πρόσφατη φωτογράφησή της στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας, την Τρίτη. Το μοντέλο εθεάθη να κυκλοφορεί με ελάχιστα ρούχα σε μία παραλία του Rio, αφήνοντας λίγα στη φαντασία.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 23χρονη φόρεσε ένα ροζ σακάκι με τίποτα από μέσα, αναδεικνύοντας το εκπληκτικό της σώμα. Η Hadid απέδειξε πως έχει τα πιο εντυπωσιακά πόδια φορώντας ένα neon μαγιό.

