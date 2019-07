Η Adriana Lima φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα με επικίνδυνα τολμηρά κοψίματα

Αν κάποια ξέρει να εντυπωσιάζει στο κόκκινο χαλί, αυτή είναι η Adriana Lima. Η πρώην Άγγελος της Victoria's Secret έχει τελειοποιήσει το sexy στιλ στην πασαρέλα και εκτός πασαρέλας - και η τελευταία της εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας Once Upon A Time in Hollywood δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Το supermodel από τη Βραζιλία τράβηξε τα βλέμματα με ένα κόκκινο φόρεμα με παγιέτες, το οποίο περιλάμβανε κλειστή λαιμόκοψη και στενή γραμμή. Αυτό που, όμως, κατάφερε να κλέψει την προσοχή ήταν τα δύο μεγάλα κοψίματα στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του φορέματος.

Η Lima συμπλήρωσε το τολμηρό look με ένα κραγιόν σε κόκκινη απόχρωση και κόκκινα ψηλοτάκουνα σανδάλια.

