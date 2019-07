Η 22χρονη σύντροφος του Leonardo DiCaprio σχολίασε τα 22 χρόνια διαφοράς τους

Ο Leonardo DiCaprio βρίσκεται σχεδόν στη μέση της δεκαετίας των 40 - 44 για την ακρίβεια - και βγαίνει με την Camila Morrone, ετών 22, από τον Δεκέμβριο του 2017. Το ζευγάρι δέχεται ιδιαίτερη κριτική για τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους - και αυτή τη φορά η Morrone αποφάσισε να απαντήσει σε αυτές τις κριτικές.

O DiCaprio και η Morrone γνωρίστηκαν μέσω του πατριού της, Al Pacino, όταν εκείνη ήταν 10 ετών. Επίσης, φαίνεται πως ανεξάρτητα με το πόσο μεγαλώνει ο DiCaprio, οι γυναίκες που βγαίνει παραμένουν σχεδόν στην ίδια ηλικία. Συγκεκριμένα, δεν έχει βγει με καμία πάνω από την ηλικία των 25. Τουλάχιστον, όχι απ' όσο ξέρει το κοινό. Μάλιστα κάποιος έφτιαξε αυτό το γράφημα:

This graph shows you how Leonardo DiCaprio has never dated anyone over the age of 25 https://t.co/9XC52tPwMo