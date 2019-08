Η αλλαγή στην εμφάνιση της Dakota Johnson που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους θαυμαστές

Η Dakota Johnson τράβηξε πολλή προσοχή επάνω της στην πρεμιέρα της ταινίας The Peanut Butter Falcon στην οποία πρωταγωνιστεί, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: το κενό στα δόντια της, ή μάλλον την απουσία του.

Η 29χρονη ηθοποιός έχει αστειευτεί στο παρελθόν με αυτό το χαρακτηριστικό της εμφάνισή της. Προσφάτως μάλιστα είχε κυκλοφορήσει ένα video για το Vanity Fair με τίτλο "Πόσα αντικείμενα μπορεί η Dakota Johnson να χωρέσει στο κενό των δοντιών της;"

Σε αυτό το video, η πρωταγωνίστρια της τριλογίας "Πενήντα αποχρώσεις" ανακοινώνει ότι πρόκειται να δείξει πόσα πράγματα μπορούν να χωρέσουν στο κενό ανάμεσα στα δόντια της "γιατί αυτό είναι η μοναδική μου ικανότητα".

This is the saddest i’ve even been. RIP Dakota Johnson’s tooth gap 🙏🏼 pic.twitter.com/wFN3C8u0xu — 𝙎𝙤𝙛𝙞𝙖 𝘼𝙡𝙙𝙧𝙚𝙙. (@asofmor) August 3, 2019

Φαίνεται όμως πως η Dakota αποφάσισε να το αλλάξει αυτό, κι έκανε μια μικρή παρέμβαση στα δόντια της, κλείνοντας το κενό. Η αλλαγή αυτή έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από τους θαυμαστές της, οι οποίοι εκφράζουν πραγματική στεναχώρια για την επιλογή της. Πολλοί συμπεριφέρονται λες και το κενό στα δόντια της ήταν κάποιος αγαπημένος τους άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή, ενώ δημοσιεύουν φωτογραφίες και video πριν την αλλαγή.

rip dakota johnson’s gap tooth gone but not forgotten pic.twitter.com/MhSv2G2ZWl — jenina (@suspjria) August 4, 2019

Δείτε ακόμη: Τα celebrity τατουάζ για τα οποία μιλάνε όλοι