H Barbra Streisand και η Ariana Grande εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή για μια μοναδική ερμηνεία

Η Ariana Grande βρέθηκε στο Σικάγο για το φεστιβάλ Lollapalooza, και μετά το τέλος του πέρασε μερικές μέρες στην Πόλη των Ανέμων.

Καθώς η Grande έχει υπάρξει ηθοποιός σε musical πριν ξεκινήσει την καριέρα της στη μουσική, δε θα μπορούσε παρά να είναι μεγάλη θαυμάστρια της Barbra Streisand. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Σικάγο, Η Grande φαίνεται πως συνάντησε τη Streisand και οι δυο τους έγιναν φίλες. Μάλιστα, η Streisand ανέβασε μια φωτογραφία με το μανικιούρ τους, κι έγραψε "έκανα μια καινούρια φίλη".

Κατά τη διάρκεια του show της Τρίτης, στο Chicago’s United Center, η Streisand ανέβασε επί σκηνής την Grande για μια ξεχωριστή ερμηνεία. Οι δυο τους χάρισαν στους παρευρισκόμενους μια εντυπωσιακή εκδοχή του “No More Tears (Enough Is Enough)”, όπου η Grande τραγούδησε το μέρος που αρχικά είχε ερμηνεύσει η Donna Summer. Το τραγούδι ξεκίνησε από αργό και μπαλάντα και μετατράπηκε σε ένα χορευτικό κομμάτι με disco στοιχεία.

.@ArianaGrande performed a duet with @BarbraStreisand during a surprise guest appearance at the legend’s show in Chicago. 💕 pic.twitter.com/Dc0czZ62Kl — Pop Crave (@PopCrave) August 7, 2019

Κρίνοντας από τα video που ανέβασε η Grande στο Instagram, η συνύπαρξή τους την άφησε εντυπωσιασμένη κι έκπληκτη. "Η καλύτερη βραδιά της ζωής μου" έγραψε σε ένα από αυτά.