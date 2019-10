Deva Cassel: Η κόρη της Monica Bellucci έχει την μεσογειακή ομορφιά της μητέρας της

View this post on Instagram

Bellezza mediterranea e sguardo ammaliante: Deva Cassel è tale e quale alla madre @monicabellucciofficiel Tutto sulla modella del momento su mam-e.it @devacasseloffical @vincentcassel @dolcegabbana #monicabellucci #devacassel #dolcegabbana #adv #fashion #fashionadv #costieraamalfitana #paris #fashionaddicted #vincentcassel #fashionblogger