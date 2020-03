Η Celine Dion στέλνει το δικό της μήνυμα για την πανδημία του κορωνοϊού

View this post on Instagram

I hope you are all taking good care of yourselves and each other during this very difficult time. I’m at home with my family, and we are taking all the necessary precautions to stay healthy and safe. My thoughts and prayers go out to all of those who have lost loved ones, to those who are ill, as well as all who are facing hardships as a result of this drastic situation. I wish you strength and courage, and I hope that positive news and progress will return our lives back to normal sooner rather than later. Now more than ever, I hope you find music as a source of comfort, healing and peace. Be kind to each other, look after each other… we’re all in this together! - Céline xx… . J’espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles. Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique. Je vous souhaite force et courage et j’espère que des nouvelles positives ramèneront nos vies à la normale très prochainement. Maintenant plus que jamais, j’espère que la musique saura vous apporter une source de réconfort et de paix intérieure. Nous sommes tous ensemble concernés… Soyons bons les uns envers les autres, et prenons soin de nous et des autres. - Céline xx…