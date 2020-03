H Gwen Stefani κούρεψε τον σύντροφό της Blake Shelton και το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε

Πρώτα η Pink, και τώρα η Gwen Stefani που αποφάσισε να πιάσει για λίγο το ψαλίδι αλλά όχι για τα δικά της μαλλιά αλλά του συντρόφου της, Blake Shelton. Από ότι φαίνεται η καραντίνα κάνει τις διάσημες να θέλουν να πειραματιστούν.

Βέβαια το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα το αναμενόμενο και όπως θα δείτε ίσως το τελικό κούρεμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε να πετύχει.

«Με τα πάντα να έχουν ακυρωθεί η Gwen Stefani κι εγώ πήραμε μια απόφαση. Θα επαναφέρω το mullet κούρεμά μου σαν σύμβολο ελπίδας ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, επιστρέφει! Στα αλήθεια. Μείνετε συντονισμένοι», είχε γράψει ο ίδιος στο Τwitter.

Δείτε το νέο του κούρεμα:

Quarantine mullet update 3/26/2020... @gwenstefani has decided to take it to the next level.. Stripes. pic.twitter.com/XZJzWOoAd5

— Blake Shelton (@blakeshelton) March 26, 2020