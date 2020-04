Το συγκινητικό γράμμα της Kate Middleton σε παιδικό νοσοκομείο που μάχεται καθημερινά τον COVID-19

Το παιδικό νοσοκομείο, Evelina London δέχτηκε ένα συγκινητικό γράμμα από τη δούκισσα του Cambridge, Kate Middleton για τον αγώνα που κάνει εν μέσω της πανδημίας σε καθημερινό επίπεδο.

Το νοσοκομείο έσπευσε να κοινοποιήσει το συγκινητικό γράμμα στο Instagram, θέλοντας να εκφράσει τεράστια ευγνωμοσύνη στη δούκισσα.

Η Kate μέσα από τα λόγια της, ευχαριστεί όλους όσοι μάχονται και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτές τις ημέρες, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή για τη δική μας. H ίδια θέλησε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζομένους του νοσοκομείου που φροντίζουν παράλληλα, ενήλικες ασθενείς κατά την εξάπλωση του COVID-19 στη Βρετανία.

"Γράφω σε εσάς γιατί θέλω να γνωρίζετε πόσο πολύ σκέφτομαι το προσωπικό που εργάζεται στο Evelina London Children's Hospital κατά τη διάρκεια αυτού του τόσο δύσκολου διαστήματος. Είναι αρκετά εμψυχωτικό το γεγονός ότι είστε διαρκώς εκεί και προσφέρετε ειδική φροντίδα σε άρρωστα παιδιά παρά τις διαρκείς προκλήσεις των ημερών. Είστε πραγματική έμπνευση για τον κόσμο και γνωρίζω πως θα είστε πάντα εκεί για τις οικογένειες που σας έχουν ανάγκη, όπως άλλωστε κάνατε πάντα", γράφει η Kate Middleton.

It was wonderful to receive an uplifting message from our Patron HRH, The Duchess of Cambridge, for all our hardworking staff and volunteers:

“I am writing to let you know how much I am thinking of all the team at Evelina London during this hugely difficult time. pic.twitter.com/0bW128Juuq

— Evelina London (@EvelinaLondon) April 20, 2020