Meghan Markle: Η έκπληξη που έκανε μέσω βιντεοκλήσης σε νεαρή υποψήφια για δουλειά

Η Meghan Markle έκανε πρόσφατα μία βιντεοκλήση- έκπληξη από το καινούριο της σπίτι στο Los Angeles σε μία νεαρή υποψήφια όσο εκείνη ετοιμαζόταν να δώσει μια επαγγελματική συνέντευξη.

Συμμετέχοντας εθελοντικά στo Smart Works, που αποτελεί μία πλατφόρμα συμβουλευτικής προς το γυναικείο φύλο που αναζητά εργασία εν μέσω της πανδημίας, η Meghan θέλησε να αιφνιδιάσει θετικά τη συγκεκριμένη υποψήφια.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Smart Works στο Twitter, η Meghan Markle έδωσε μερικές χρήσιμες συμβουλές, ενώ παράλληλα έκανε και κοπλιμέντα στην κοπέλα που προσπαθεί να βρει δουλειά σε μία τόσο εύθραυστη χρονική περίοδο.

“It’s been such an honour to meet and learn from so many talented women in the Smart Works network over the years, and recently to see the amazing work they’re doing to adapt their programs to the reality of this pandemic. pic.twitter.com/5PegGOg7AB

— Smart Works Charity (@SmartWorksHQ) April 29, 2020