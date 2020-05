«Rihanna: Volume One» - Έρχεται το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της δημοφιλούς τραγουδίστριας

Η Rihanna ίσως, ετοιμάζεται τελικά για την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της που έχει ανακοινωθεί από το 2016.

Το φιλμ αποτελείται από υλικό που κατέγραψε ο Berg, ταξιδεύοντας στο πλευρό της Rihanna στην Ευρώπη, ενώ το Amazon έχει δαπανήσει το ποσό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του ντοκιμαντέρ. Η Rihanna έχει παράλληλα, την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ στα σχέδια της, παρότι είναι «απασχολημένη, προσπαθώντας να σώσει τον κόσμο». Ο λογαριασμός @TeamofRihanna του Twitter αναστάτωσε τους θαυμαστές της τραγουδίστριας όταν δημοσίευσε μία φωτογραφία με τη Rihanna και τη σύνοψη του ντοκιμαντέρ, που προέρχεται από την ιστοσελίδα της, Film 45.

🚨 Rihanna: Volume One 🚨

The documentary. Coming soon on Amazon. pic.twitter.com/dkAu6xApaI

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) May 1, 2020