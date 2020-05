H Michelle Pfeiffer είναι εκθαμβωτική ακόμη και χωρίς ίχνος μακιγιάζ σε μια νέα selfie από την καραντίνα

H 62χρονη Michelle Pfeiffer αποδεικνύει με κάθε της εμφάνιση πως η αληθινή ομορφιά δεν έχει ηλικία.

Η αγαπημένη ηθοποιός την Τρίτη, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια selfie, στην οποία ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ, εκφράζοντας την απορία όλων μας. Εάν δηλαδή, έχει τελειώσει ο εφιάλτης της καραντίνας και του κορωνοϊού.

Η Jessica Alba δεν άργησε να επαναφέρει την ίδια και όλους τους followers της Pfeiffer στην πραγματικότητα, σχολιάζοντας κάτω από την ερώτηση " Is it over yet?", ένα αποστομωτικό "nope", όπως και η Selma Blair, η οποία απάντησε με παρόμοιο τρόπο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, κοιτάζει στο άπειρο και αφήνει το κοινό να απολαύσει τη φυσική της ομορφιά, έτσι όπως διαγράφεται στο πρόσωπό της. Εμφανώς επηρεασμένη από την καραντίνα και τον εγκλεισμό, η Pfeiffer συνεχίζει να τηρεί τις αποστάσεις ασφαλείας ενώ την Κυριακή θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους εργαζομένους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για όλους εμάς.