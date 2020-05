Ο Bradley Cooper φορά τη ροζ στέκα της κόρης του και κυκλοφορεί ακομπλεξάριστος στη Νέα Υόρκη

View this post on Instagram

. بردلی کوپر و دخترش لیا در نیویورک . او و ایرینا شایک پس از جداییشان از هم، حضانت فرزندشان را به صورت برابر به عهده گرفته‌اند. . . . . . ____________________________ #bradleycooper #irinashayk #celebrity_news_ir #celebritynews #بردلی_کوپر #ایرینا_شایک #بازیگر #سلبریتی_نیوز