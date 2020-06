Meghan Markle: «Είμαι μιγάδα και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ένιωθα δακτυλοδειχτούμενη»

View this post on Instagram

Em um vídeo resgatado do ano de 2012, Meghan Markle aparece fazendo parte da campanha “Characters United: I Won’t Stand For” (“Personagens Unidos: Eu não irei apoiar”), do canal USA Network, e faz um desabafo sobre suas experiências pessoais com o racismo muito antes de se casar com o príncipe Harry. Para mim, acho que atinge uma questão realmente pessoal. Sou mestiça. A maioria das pessoas não sabe dizer com o que estou misturada e, portanto, grande parte da minha vida eu me senti como uma mosca na parede”, diz ela. “Alguns dos insultos que ouvi, as piadas ou os nomes realmente ofensivos, me atingiram de uma maneira muito forte. E então, há alguns anos, ouvi alguém chamar minha mãe pela palavra com ‘N'. Além de eu ser pessoalmente afetada pelo racismo, e tendo uma visão de como nosso país é agora — certamente o mundo — eu só quero que as coisas melhorem”. Solta o play para conferir um trecho. (Vídeo: Reprodução). . . #meghanmarkle #racismo #relato #robertajungmann