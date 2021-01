Ο Brooklyn Beckham έκανε ένα ακόμη τατουάζ για την αγαπημένη του, Nicola Peltz

Ο Brooklyn Beckham ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2020 ότι αρραβωνιάστηκε την Nicola Peltz, με την οποία ήταν λιγότερο από έναν χρόνο μαζί.

Ο 21χρονος γιος της Victoria και του David Beckham ανέβασε μία φωτογραφία με την αγαπημένη του στο Instagram γράφοντας: «Δύο εβδομάδες πριν ζήτησα από την αδελφή ψυχή μου να με παντρευτεί, και εκείνη είπε ναι, είμαι ο πιο τυχερός άνδρας στον κόσμο. Υπόσχομαι να είμαι ο καλύτερος σύζυγος και μία μέρα και ο καλύτερος πατέρας, σ’αγαπώ μωρό μου.»

Σε όλη τη διάρκεια της σχέσης του, το ζευγάρι δεν παραλείπει να μας δείχνει το πόσο ερωτευμένο είναι. Το Instagram του Brooklyn έχουν κατακλύσει φωτογραφίες της αγαπημένης του με τις πιο cute λεζάντες, ενώ δεν λείπουν από κάτω και τα σχόλια των γονιών του. Με τη σειρά της η ηθοποιός ανεβάζει συχνά φωτογραφίες που είναι μαζί αλλά και με την μικρή αδερφή του Harper, στην οποία έχει αδυναμία.

Ο Brooklyn Beckham όμως έχει βρει έναν ακόμη τρόπο να δείχνει την αγάπη του στη Peltz κι αυτός είναι τα τατουάζ που κάνει για εκείνη. Στις 20 Ιανουαρίου η 26χρονη Nicola ανέβασε μία φωτογραφία με το χέρι του Brooklyn πάνω στο πόδι της, όπου φαινόταν το καινούργιο του τατουάζ προς τιμήν της που γράφει «My life, my love, my truth, my breath, my reason, my beauty, my precious».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Brooklyn χρησιμοποιεί την τέχνη της δερματοστιξίας για να δείξει την αγάπη του. Στα γενέθλια της στις 9 Ιανουαρίου του περασμένου χρόνου έκανε άλλο ένα τατουάζ με το όνομα «Gina» που ανήκε στην αγαπημένη της γιαγιά που είχε χάσει ανήμερα των γενεθλίων της. Εκείνη δήλωσε πως ήταν «Το καλύτερο δώρο γενεθλίων».

Υπάρχει όμως ένα ακόμα τατουάζ που φημολογείται ότι είναι για τη Peltz και είναι ένα ζευγάρι μάτια στο πίσω μέρος του αυχένα του. Στη φωτογραφία που ανέβασε στις 20 Οκτωβρίου με αυτά, ο ίδιος δεν το επιβεβαιώνει αλλά όλα τα σχόλια ανέφεραν πως είναι τα δικά της.

Δείτε ακόμη:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 6 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits