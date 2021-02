10 διάσημοι που έδωσαν μάχη με τον καρκίνο και βγήκαν νικητές

Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που πλήττει έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων, ενώ πλέον όλοι μας έχουμε επηρεαστεί, λίγο ή πολύ, από αυτήν την ασθένεια. Δεν κάνει φυλετικές ή ηλικιακές διακρίσεις, ενώ σίγουρα δεν υπολογίζει αν ο ασθενής είναι διάσημος, ή όχι.

Διάσημοι ηθοποιοί και τραγουδιστές έδωσαν, ή συνεχίζουν να δίνουν, μάχη με τον καρκίνο και έχουν μιλήσει ανοιχτά γι' αυτόν, ώστε να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση και να στηρίξουν με τον τρόπο τους, άλλους καρκινοπαθείς.

1. Hugh Jackman

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 13, 2017