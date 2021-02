11 Super Bowl Halftime performances που έγραψαν ιστορία

Κάθε χρόνο, τα half time shows του Super Bowl δημιουργούν αξέχαστες στιγμές που γίνονται μέρος του πολιτιστικού λεξικού. Πολλοί μουσικοί, τραγουδιστές και entertainers, συμπεριλαμβανομένων των Beyoncé, Lady Gaga, Prince, Madonna, Michael Jackson έχουν ανέβει στην σκηνή, στο ημίχρονο του πολυαναμενόμενου αθλητικού γεγονότος, παρουσιάζοντας shows που έχουν γίνει ορόσημα της καριέρας των τραγουδιστών.

Εκτός όμως από διασκέδαση, τα halftime shows του Super Bowl προσέφεραν και στιγμές γεμάτες συγκίνηση στους θεατές, όπως το show των U2 του 2002 που τιμούσε τα θύματα της 9/11 και το show της Beyoncé το 2016, η οποία αναφέρθηκε στο κίνημα του Black Lives Matter.

Aυτά ήταν τα shows που έγραψαν ιστορία:

1993: Michael Jackson

Ο Michael Jackson επαναπροσδιόρισε το show στο ημίχρονο του Super Bowl, μετατρέποντάς το στο απόλυτο θέαμα σήμερα. Ο Jackson συνέδεσε την εντυπωσιακή χορογραφία του με τα τραγούδια του, όπως το "Billie Jean" και το "Black or White" για την 17λεπτη performance του.

1996: Diana Ross

To show της περιελάμβανε τέσσερις αλλαγές outfit, χορευτές που έλεγαν το όνομά της, πυροτεχνήματα και έξοδο με ελικόπτερο.

2002: U2

Οι U2 έδωσαν μία από τις πιο συναισθηματικές παραστάσεις, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η μπάντα εμφανίστηκε σε μια σκηνή σε σχήμα καρδιάς και στην οθόνη πίσω τους προβάλλονταν τα ονόματα όλων των θυμάτων.

2007: Prince

Παρά τη δυνατή καταιγίδα, ο Prince συνέχισε το show του, τραγουδώντας τις δικές του επιτυχίες καθώς και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, όπως το "Best of You" των Foo Fighters και το "Proud Mary" των Creedence Clearwater Revival.

2012: Madonna

Η Madonna είχε μία από τις πιο εντυπωσιακές παραστάσεις με τη βοήθεια ακροβατών και χορευτών του Cirque du Soleil, ντυμένοι ως μονομάχοι και μαζορέτες. Μαζί της στη σκηνή ήταν οι Nicki Minaj, LMFAO, M.I.A. και το CeeLo Green.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε τις επιτυχίες της όπως «Vogue», «Like a Prayer» και «Music», φορώντας μια στολή μονομάχου από τον οίκο Givenchy, ένα χρυσό headpiece από τον Philip Treacy και κοσμήματα από τον οίκο Bulgari.

2013: Beyoncé

Η Beyoncé εντυπωσίασε όταν τραγούδησε τα επιτυχημένα τραγούδια της, όπως «Crazy in Love», «Baby Boy» και «Love on Top», φορώντας ένα δερμάτινο κορμάκι με λεπτομέρειες από δαντέλα από τον Rubin Singer. Το αποκορύφωμα ήταν όταν κάλεσε στη σκηνή τα μέλη των Destiny's Child, Kelly Rowland και Michelle Williams, για να τραγουδήσουν το «Independent Women» και το κομμάτι της Beyoncé «Single Ladies».

2014: Bruno Mars

Ο Bruno Mars έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή του Super Bowl το 2014, σε συνεργασία με τους Red Hot Chili Peppers. Εκείνος και η μπάντα του φορούσαν μεταλλικά χρυσά κοστούμια Saint Laurent , ενώ ο frontman των Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis φορούσε γραφικά graphic printed κολάν από τον Jeremy Scott.

2015: Katy Perry

Η Katy Perry συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή μόδας Jeremy Scott για τις 4 εμφανίσεις στο show.

Η παράσταση του Perry δημιούργησε αναμφισβήτητα το πιο δημοφιλές meme: Left Shark. Ο χορευτής, ο οποίος ήταν ντυμένος με κοστούμι καρχαρία, γρήγορα έγινε viral για τις χορευτικές του κινήσεις, ενώ η Perry ερμήνευε το «Teenage Dream». Συμμετείχαν επίσης ο Lenny Kravitz, ο οποίος τραγούδησε το τραγούδι της Perry "I Kissed a Girl" και η Missy Elliott, η οποία τραγούδησε "Work It" και "Lose Control".

2016: Coldplay, Beyoncé and Bruno Mars

Ο Bruno Mars και η Beyoncé επέστρεψαν στη σκηνή του Super Bowl το 2016, αυτή τη φορά για να ενώσουν τος δυνάμεις τους με τους Coldplay.

Ενώ το show ήταν γεμάτo stars, η Beyoncé έκλεψε τις εντυπώσεις με την παράσταση της «Formation», όπου τίμησε τους Black Panther, Malcolm X και το κίνημα Black Lives Matter.

2017: Lady Gaga

Η τραγουδίστρια είπε τα μεγαλύτερα hits της από την αρχή της καριέρας της, όπως "Bad Romance" "Poker Face" και "Just Dance", και ξεκίνησε την παράσταση, πηδώντας από την οροφή του NRG Stadium στο Χιούστον.

2020: Jennifer Lopez and Shakira

Οι Jennifer Lopez και Shakira ξεσήκωσαν τους θεατές με το ταμπεραμέντο τους το 2020 και έγιναν viral. Στα highlights ήταν η παρουσία της 11χρονης κόρης της Lopez, Emme, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο τραγούδι.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Getty/Ideal Image