Η ιστορία δείχνει ότι οι σχέσεις στο Hollywood δεν κρατούν για πολύ, ακόμη και οι γάμοι έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης. Οι κακοί οιωνοί διαφαίνονται από την στιγμή που οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονται εν ώρα γυρισμάτων και ποντάρουν στην ανταγωνιστική διάθεση που ελλοχεύει σε αυτά τα επαγγέλματα. Υπάρχουν όμως διάσημοι ηθοποιοί που διαψεύδουν τις προβλέψεις. Παρακάτω θα δούμε 9 ζευγάρια που γνωρίστηκαν στα κινηματογραφικά πλατό και είναι ακόμα μαζί.

Eva Mendes και Ryan Gosling

Το ζευγάρι αυτό κρατάει πάντα χαμηλούς τόνους. Ακόμη και όταν οι φήμες είχαν κατακλύσει τα μέσα εκείνοι δεν επιβεβαίωναν τον δεσμό τους. H γνωριμία τους έγινε το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας «The Place Beyond the Pines» και έκτοτε είναι μαζί για σχεδόν μία δεκαετία. Το ζευγάρι έχει δύο κόρες την Esmeralda 7 ετών και την Amanda 5 ετών. Εκείνη έχει πει πως δεν είχε σκεφτεί ποτέ να κάνει παιδιά πριν τον γνωρίσει και εκείνος πως ξέρει πως είναι μαζί με το άτομο με το οποίο προοριζόταν να είναι.

Blake Lively και Ryan Reynolds

Η Blake Lively και Ryan Reynolds είναι από τα πιο λαμπερά και πιο αστεία ζευγάρια του Hollwood, ενώ και αυτοί μετρούν μία δεκαετία μαζί. Γνωρίστηκαν όταν επιλέχθηκαν να ενσαρκώσουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας «Green Lantern» το 2010. Ωστόσο τότε η Lively ήταν μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο Gossip Girl , Penn Badgley και ο Ryan Reynolds ήταν παντρεμένος με την Scarlett Johansson. Την χρονιά της γνωριμίας τους χωρίζουν και οι δύο, το 2011 πηγές επιβεβαιώνουν ότι είναι ζευγάρι και το 2012 παντρεύονται. Σήμερα έχουν τρία παιδιά μαζί, 2 κορίτσια και ένα αγόρι. Και οι δύο τους έχουν δηλώσει πως είναι οι καλύτεροι φίλοι και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα στη σχέση τους.

Sarah Michelle Gellar και Freddie Prinze Jr.

Αν τα 90s ήταν η δεκαετία σας, αυτό το ζευγάρι θα είναι το αγαπημένο σας. Η Sarah Michelle Gellar και ο Freddie Prinze Jr. γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «I Know What You Did Last Summer» το 1997. Ωστόσο ήταν 2000 όταν έκαναν όλα τα εφηβικά όνειρα πραγματικότητα, ανακοινώνοντας πως είναι ζευγάρι. Ο γάμος τους έγινε το 2002 στο Μεξικό και φέτος κλείνουν 22 χρόνια που είναι μαζί και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Αποτελούν άλλο ένα ζευγάρι που δηλώνει ότι η φιλία είναι το μυστικό της επιτυχημένης σχέσης. Εκείνος έχει πει πως από τότε που φίλησε την Sarah για πρώτη φορά δεν έχει βγει με καμία άλλη, υπήρχε μόνο αυτή για εκείνον.

Lucianna Barosso και Matt Damon

Ο Matt Damon γνώρισε την Αργεντίνη σύζυγο στα γυρίσματα της ταινίας «Stuck On You» μόνο που εκείνη δεν ήταν ηθοποιός. Η Barosso δούλευε τότε ως bartender σε ένα club του Μαϊάμι, όπου γινόταν τα γυρίσματα της ταινίας του Damon. Εκείνος λέει πως την είχε ξεχωρίσει στο πλήθος και πήγε να της μιλήσει αλλά εκείνη αποκάλυψε πρόσφατα ότι τον έκρυψε πίσω από τα bar γιατί μεθυσμένοι θαυμαστές τον ενοχλούσαν συνέχεια. Τον έβαλε μάλιστα να δουλέψει στο bar μαζί της κι εκείνος που είχε κάνει μαθήματα bartending για μία ταινία, βρήκε την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες του. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2005 και έχουν μαζί 3 κόρες, ενώ η Lucianna έχει αποκτήσει και μία κόρη πριν γνωρίσει τον Matt.

Goldie Hawn και Kurt Russell

Η Goldie Hawn γνώρισε τον Kurt Russell το 1966 στα γυρίσματα της ταινίας της Disney «The One and Only», ωστόσο εκείνος ήταν μόνο 16 ετών και εκείνη 21. Ξαναβρέθηκαν χρόνια μετά στην ταινία «Swing Shift» και ήταν τότε που εκείνος τη ζήτησε σε ραντεβού. Η Hawn είχε ήδη δύο παιδιά από τον προηγούμενο της γάμο, η κόρη της είναι η ηθοποιός Kate Hudson, και ο Russell είχε ένα γιο από την πρώην σύζυγο του. Το 1986 απέκτησαν μαζί ακόμη έναν γιο. Εκείνη έχει πει πως είναι ο καλύτερος πατέρας που υπάρχει. Αν και είναι μαζί μέχρι σήμερα, δεν έχουν παντρευτεί.

Kevin Bacon και Kyra Sedgwick

Θεωρούνται από τα πιο μακροχρόνια ζευγάρια της πόλης των αστέρων. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1987 στην ταινία «Lemon Sky». Αρχικά η Sedgwick τον αντιπαθούσε και τον θεωρούσε αλαζόνα και ψώνιο, αντίθετα εκείνος είπε ότι την ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή και πέρασε πολύ καιρό να ψάχνει δικαιολογίες για να βρεθούν μόνοι, ενώ εκείνη συνεχώς τον απέφευγε. Τα κατάφερε όμως και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1988 και σύντομα απέκτησε και δύο παιδιά. Όπως λένε έχουν δύο κανόνες: 1. Να μην παίρνουν συμβουλές γάμου από celebrities και 2. Κράτησε τους καυγάδες καθαρούς και μην κάνεις σεξ με κάποιον άλλο. Η μονογαμία είναι δεδομένη, όπως και το να κατεβάζεις το καπάκι της τουαλέτας.

Daniel Craig και Rachel Weisz

Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί είχαν γνωριστεί αρκετά χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι. Οι δρόμοι τους όμως είχαν χωρίσει μέχρι το 2011 όταν πρωταγωνίστησαν στο θρίλερ «Dream House». Αν και οι δύο ήταν σε σχέση, ο Craig μάλιστα ήταν αρραβωνιασμένος, την ίδια χρονιά χώρισαν και προχώρησαν σε γάμο. Έχουν αποφασίσει να κρατούν την σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οπότε δεν μοιράζονται πολλά πράγματα με το κοινό. Η Rachel Weisz έχει δηλώσει ότι ακριβώς αυτή η μυστικοπάθεια είναι το κλειδί της επιτυχίας του γάμου τους.

Javier Bardem και Penelope Cruz

Ο Javier Bardem και η Penelope Cruz γνωρίστηκαν το 1992 στα γυρίσματα της ισπανικής ταινίς «Jamón Jamón», όμως αν και η γνωριμία τους μετρούσε χρόνια δεν συνειδητοποίησαν την ερωτική τους χημεία μέχρι το 2007 και τα γυρίσματα του «Vicky Christina Barcelona». Το 2010 στην τελετή λήξης του Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, ο Bardem ανέβηκε στην σκηνή για την ταινία του και κοιτώντας την Cruz είπε «Σου χρωστάω πολλά και σε αγαπώ τόσο πολύ.» Παντρεύτηκαν μυστικά την ίδια χρονιά στις Μπαχάμες. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και δεν μιλούν σχεδόν ποτέ για την σχέση τους.

Alicia Vikander & Michael Fassbender

Η Alicia Vikander & Michael Fassbender συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «The Light Between Two Oceans» και άρχισαν να βγαίνουν σχεδόν αμέσως. Γεγονός που επισημοποιήθηκε το 2015 όταν εκείνος την φίλησε στην κάμερα αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι ήταν η νικήτρια του Oscar καλύτερης ηθοποιού. Δυο χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν στην Ibiza και γιόρτασαν μαζί με τους φίλους και την οικογένεια τους στην παραλία.

