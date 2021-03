Πρίγκιπας Harry: Το νέο επαγγελματικό του βήμα μετά το Megxit

Ο Δούκας του Sussex πρόκειται να εργαστεί για την start up εταιρία coaching υπαλλήλων και ψυχικής υγείας σε μια προσπάθεια εισχώρησής του στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Σε νέο επαγγελματικό βήμα προχωράει ο πρίγκιπας Harry, λίγες βδομάδες μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη που είχε στην Oprah μαζί με τη σύζυγό του, Meghan, ως Ανώτερο Στέλεχος στην αμερικάνικη start up 730 εκατομμυρίων, Better Up.

Ο Harry είπε ότι ελπίζει να είναι σε θέση να «δημιουργήσει αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων», συνεργαζόμενος με την BetterUp για να παρέχει «προληπτική καθοδήγηση» για προσωπική ανάπτυξη, αυξημένη ευαισθητοποίηση και «μια γενικά καλύτερη ζωή».

Είναι η πρώτη επίσημη θέση του Δούκα σε μια ιδιωτική εταιρεία από τότε που παραιτήθηκε ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας πριν από ένα χρόνο.

Αυτός και η σύζυγός του, Meghan, έχουν επίσης υπογράψει συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή περιεχομένου για το Spotify και το Netflix.

Ως Senior Excecutive της BetterUp, ο πρίγκιπας θα αναμένεται να βοηθήσει με αποφάσεις στρατηγικής για προϊόντα, φιλανθρωπικές συνεργασίες και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Ο Harry έχει ήδη συνεργαστεί στενά με φιλανθρωπικά ιδρύματα ψυχικής υγείας.

«Αυτό αφορά όχι την αναγνώριση του προβλήματος, αλλά περισσότερο για το τι συνέβη σε εμάς κατά τη διάρκεια της ζωής», δήλωσε o Harry στην Wall Street Journal, η οποία ανέφερε για πρώτη φορά την είδηση.

«Συχνά λόγω κοινωνικών εμποδίων, οικονομικής δυσκολίας ή στίγματος, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να επικεντρωθούν στην ψυχική τους υγεία έως ότου αναγκαστούν. Θέλω να απομακρυνθούμε από την ιδέα ότι πρέπει να "σπάσετε" πριν αναζητήσετε βοήθεια».

Ο Alexi Robichaux, διευθύνων σύμβουλος της BetterUp, δήλωσε: «Είναι ένας ουσιαστικός και συναισθηματικός ρόλος».

Οι δυο τους λέγεται ότι συναντήθηκαν μέσω ενός κοινού φίλου και συζητούσαν τη συνεργασία τους από το περασμένο φθινόπωρο. Ο Robichaux δεν αποκάλυψε τον μισθό που πρόκειται πάρει ο Harry ή αν του δόθηκαν μετοχές στην επιχείρηση.

Η BetterUp, η οποία ιδρύθηκε το 2013, πρόσφατα συγκέντρωσε 125 εκατομμύρια δολάρια από μια σειρά διεθνών επενδυτών για επέκταση κεφαλαίων.

Αυτή η νέα χρηματοδότηση αποτίμησε το BetterUp στα 1,7 δισ. δολάρια, δίνοντάς την το παρατσούκλι «μονόκερος», δηλαδή, μια νέα εταιρεία αξίας άνω των 1 δισ. δολαρίων.

Ισχυρίζεται ότι απασχολεί 2.000 coaches και έχει 300 επιχειρηματικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Hilton, Nasa, Chevron και Mars.

Η εταιρεία, που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, λέει ότι επικεντρώνεται στην «αλλαγή του κόσμου φέρνοντας τη δύναμη του μετασχηματισμού σε κάθε άτομο». Οι υπάλληλοί της, λέει, «είναι εξουσιοδοτημένοι να ξεπεράσουν τα όρια για να φτάσουν στον καλύτερο εαυτό τους».

Πηγή φωτογραφιών: Getty Images

