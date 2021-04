Adele: Εμφανίστηκε μετά από καιρό στα Oscars και είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ

Η Adele έχει διατηρήσει ένα πολύ χαμηλό προφίλ τον τελευταίο χρόνο, αλλά το βράδυ των Oscar, σπάνια πλάνα εμφανίστηκαν από την τραγουδίστρια να διασκεδάζει.

Σύμφωνα με αναφορές, η 32χρονη Βρετανίδα φωτογραφήθηκε με αστέρια όπως ο νέος νικητής του Oscar, Daniel Kaluuya και τον ράπερ Drake, σε ένα ιδιωτικό after party της λαμπερής βραδιάς των Oscar.

Adele attended Daniel Kaluuya’s #Oscars after party last night at The Curly Bartender in California. pic.twitter.com/SOl2yj13Zl

— Pop Crave (@PopCrave) April 26, 2021