Friends: Το πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο reunion είναι γεγονός

Το πολυαναμενόμενο special reunion των Friends έλαβε επιτέλους ημερομηνία κυκλοφορίας και τρέιλερ, μετά από μια μακρά καθυστέρηση που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Το Friends: The Reunion θα είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία ροής HBO Max από τις 27 Μαΐου αφού το πρωτότυπο cast της κωμωδίας κατάφερε να γυρίσει σκηνές μαζί τον προηγούμενο μήνα.

Η σειρά ήταν μια από τις μεγαλύτερες κωμωδίες της δεκαετίας του '90 και ολοκληρώθηκε το 2004, ενώ βρήκε μια νέα γενιά θαυμαστών χάρη στις επαναλήψεις και τις υπηρεσίες ροής όπως το Netflix.

Και τα έξι μέλη του αρχικού καστ - Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross) - πρόκειται να λάβουν μέρος.

Θα εμφανιστούν μαζί με άλλους υποστηρικτικούς ρόλους όπως οι Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (Jill) και Tom Selleck (Richard), καθώς και οι Elliott Gould και Christina Pickles, που έπαιξαν τους γονείς του Ross και της Monica, Jack και Judy.

Θα συμμετάσχουν επίσης διάσημοι προσκεκλημένοι, όπως οι David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingne, Mindy Kaling, James Corden, Malala Yousafzai και Justin Bieber.

Ένα τρέιλερ για την επανένωση, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, δείχνει τους έξι ηθοποιούς να περπατούν μαζί σε μια μελωδική έκδοση του εμβληματικού μελωδικού θέματος της εκπομπής «I'll Be There For You», από τους The Rembrandts.

Στη συνέχεια, μια λεζάντα ονομάζει το επεισόδιο ως: «The One Where They Get Back Together».

Οι φήμες για μια επανένωση αρχικά κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2019. Αρχικά επρόκειτο να προβληθεί τον Μάιο του 2020, αλλά η πανδημία καθυστέρησε την παραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η μαγνητοσκόπηση έγινε τελικά τον περασμένο μήνα στο αρχικό ηχοστάσιο της σειράς, στο κτήριο της Warner Bros στο Burbank της Καλιφόρνια, μπροστά από ένα ζωντανό κοινό.

Η Jennifer Aniston μοιράστηκε το τρέιλερ στο Instagram την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Είναι επίσημο! Το #FriendsReunion κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαΐου στο @HBOMax - θα μπορούσαμε να είμαστε ΠΙΟ ενθουσιασμένοι;».

