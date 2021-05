Courteney Cox: H δουλειά που της απέφερε εκατομμύρια πριν τα Friends

Η Courteney Cox μπορεί να έχει χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα και μια μεγάλη περιουσία μέσα από τη σειρά Friends -ωστόσο όπως αποκαλύπτεται η σταρ κέρδιζε πολλά χρήματα ήδη πριν από την σειρά και στην συνέχεια παράλληλα με αυτήν, πουλώντας ακίνητα.

Η 56χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός εργάζεται ως εμπειρογνώμονας πωλήσεων ακινήτων από τη δεκαετία του 1980 - αγοράζοντας παλιά ακίνητα και ανακαινίζοντας τα για να πουλήσει.

Το 1987, η Courteney πρωταγωνίστησε στην ταινία He-Man Masters of the Universe μαζί με τον Robert Duncan McNeill.

Ο 56χρονος Robert μίλησε για το πώς η Courteney ξεκίνησε την καριέρα της.

Είπε στο podcast The Delta Flyers: «Πίσω στα παλιά χρόνια όταν έκανα την ταινία ονομάζεται Masters of the Universe, πριν το Star Trek: Voyager, η Courteney Cox ήταν σε αυτήν την ταινία και ήμασταν πολύ καλοί φίλοι.

«Και η Courteney, ακόμη και τότε δεν ήταν τόσο επιτυχημένη όσο στις μέρες των Friends και είχε αγοράσει ένα σπίτι, το ανακαίνισε και το πούλησε.

«Και μετά αγόρασε ένα άλλο σπίτι, αμέσως μετά τους Masters - ξέρεις, ένα μικρό ράντσο, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά της άρεσε να κάνει αυτή τη δουλειά.

«Άκουσα, έχουμε χάσει την επαφή, ότι ακόμα και στις ημέρες των Friends - της άρεσε πολύ να ανακαινίζει σπίτια. Ο συμπρωταγωνιστής του Delta Flyers, Garrett Wang εντυπωσιάστηκε με τις λεπτομέρειες και σχολίασε το πόσα χρήματα θα είχε κερδίσει η Courteney όταν αγόραζε και πουλούσε ακίνητα, ενώ η αγαπημένη τηλεοπτική σειρά βρισκόταν στην ακμή της.

Ο Robert απάντησε πως «Πάντα άκουγα ιστορίες για την Courteney να κάνει αυτό που έκανε - ολόκληρη την αναδιαμόρφωση. Αλλά δεν ήξερα ότι ξεκίνησε τόσο παλιά.

«Όταν ξεκίνησε στα Φιλαράκια ξεκάθαρα, είχε το κεφάλαιο για να αφιερωθεί πραγματικά σε αυτό! Εννοώ, αν κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο (710.000 £), αυτό είναι πολύ κεφάλαιο για να εργάζεται κανείς με ακίνητα».

Η Courteney λέγεται ότι έχει μια περιουσία που αγγίζει τα 120 εκατομμύρια δολάρια (86 εκατομμύρια λίρες) μετά την επιτυχημένη καριέρα της στην υποκριτική.

