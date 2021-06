Friends: Ποιες είναι οι περιουσίες των ηθοποιών της αγαπημένης σειράς;

Οι πλέον διάσημοι ηθοποιοί σίγουρα δεν ξεκίνησαν έτσι, αφού σχεδόν για όλους η σειρά αποτέλεσε την εκτόξευσή τους στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν, άρχισαν να κερδίζουν περίπου 22.000 δολάρια ανά επεισόδιο, αλλά σύντομα κατάλαβαν ότι θα μπορούσαν να βγάζουν πολλά περισσότερα.

Πριν ξεκινήσουν τη δεύτερη σεζόν, οι Jennifer Aniston (Rachel Green) και David Schwimmer (Ross Geller), στους οποίους μόνο θα γινόταν αύξηση, αρνήθηκαν να ξεκινήσουν τη μαγνητοσκόπηση μέχρι να συμφωνηθεί ότι θα πληρώνονταν 100.000 δολάρια όλο το βασικό cast, ανά επεισόδιο.

Αλλά ακόμη και αυτό φαίνεται πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το 1 εκατομμύριο δολάρια που έπαιρναν μέχρι την τελευταία σεζόν.

Ενώ η παραγωγή των Friends έχει προφανώς ολοκληρωθεί, η εκπομπή καταφέρνει να βγάζει ένα επιβλητικό 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε έσοδα από κοινοπραξία για την Warner Bros.

Παρόλο που το καστ έχει δικαίωμα μόνο στο 2% αυτού του εισοδήματος, αυτό ισοδυναμεί με έναν ετήσιο μισθό 20 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε μέλος του.

Σίγουρα δεν ακούγεται και τόσο άσχημα για κάτι που έγινε πριν από παραπάνω μια δεκαετία! Επιπλέον, το αρχικό καστ είναι έτοιμο να δει την περιουσία του να αυξάνεται κατά τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια δολάρια από το επεισόδιο reunion.

Αλλά ποιος είναι εκείνος που έχει βγάλει τα περισσότερα χρήματα από τότε που τελείωσε το Friends; Δείτε παρακάτω!

Matt LeBlanc - 80 εκατ. δολάρια

Μετά το Friends, οι δουλειές του Matt LeBlanc ήταν κυρίως στην τηλεόραση, με τη σειρά spin-off Joey, τη βρετανική κωμωδία Episodes και το Man with a Plan.

Το 2016, ο LeBlanc έγινε μέλος της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς αυτοκινήτου του BBC, Top Gear, αλλά έφυγε από την εκπομπή μετά από τέσσερις σεζόν.

Αν και η τεράστια περιουσία περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην επιτυχία του στο Friends, ωστόσο οι επιτυχημένοι τηλεοπτικοί ρόλοι του στη συνέχεια έχουν επίσης ενισχύσει τα κέρδη του.

Lisa Kudrow - 90 εκατ. δολάρια

Η Lisa Kudrow έχει αποφύγει τα ταμπλόιντς ως επί το πλείστον από το τέλος των Friends. Συνέχισε με ρόλους σε ταινίες όπως τις Easy A, Bad Neighbours και The Girl on the Train, καθώς και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των Scandal και BoJack Horseman. Η Kudrow δημιούργησε επίσης δικές της εκπομπές, Web Therapy και The Comeback.

Η περιουσία της, από το Friends, αλλά και τις άλλες ενέργειές της, εκτιμάται περίπου στα 90 εκατομμύρια δολάρια.

David Schwimmer - 100 εκατ. δολάρια

Μετά το τέλος των Friends, ο David Schwimmer έφυγε από τη λάμψη και τη γοητεία του Χόλυγουντ. Αφού «χάρισε» τη φωνή του στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Μαδαγασκάρη», ο Schwimmer απλώς εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, το 2016 ο David επέστρεψε στις τηλεοπτικές οθόνες ως Rob Kardashian στην τηλεοπτική docu-series «The People v O.J. Simpson: American Crime Story» και το 2018-2019 πρωταγωνίστησε σε πέντε επεισόδια του Will & Grace.

Η καριέρα του Schwimmer πιστεύεται ότι του απέδωσαν ένα «βαρύ» ποσό 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και άλλες εκτιμήσεις έβγαζαν την περιουσία του χαμηλότερα, στα 85 εκατομμύρια δολάρια.

Matthew Perry - 120 εκατ. δολάρια

Παρά την μάχη του με ασθένεια και τον εθισμό, ο Matthew Perry δούλεψε ασταμάτητα από το τέλος των Friends.

Πέτυχε ρόλους σε ταινίες όπως το The Ron Clark Story, το 17 Again μαζί με τον Zac Efron και επέστρεψε στη δράση σε τηλεοπτικές σειρές με τα Scrubs και The Good Wife.

Έχει αναφερθεί ότι ο Matthew Perry διαθέτει περιουσία έως και 120 εκατομμύρια δολάρια.

Courteney Cox - 120 εκατ. δολάρια

Η Courteney Cox ήταν επίσης πολύ απασχολημένη μετά το τέλος της αγαπημένης σειράς.

Εμφανίστηκε σε μια μακρά λίστα ταινιών, συμπεριλαμβανομένου του franchise Scream και πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Cougar Town από το 2009 έως το 2015. Έχει επίσης αναλάβει ρόλους στη σειρά Shameless και Modern Family.

Στο μεταξύ, βοήθησαν επίσης οι πολλές διαφημίσεις που έκανε με την Pantene, την Coca-Cola, την Head & Shoulders και την Avon.

Η Cox έχει επίσης κερδίσει χρήματα από την εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε με τον πρώην σύζυγό της, David Arquette, την Coquette Productions.

Jennifer Aniston - 300 εκατ. δολάρια

Όπως ήταν αναμενόμενο, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Jennifer Aniston, η οποία αναμφισβήτητα έγινε το πιο διάσημο μέλος του cast των Friends.

Ο ρόλος της ως Rachel Green ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός και έκτοτε εμφανίστηκε σε επιτυχίες όπως Along Came Polly (2004), Marley and Me (2008) και το Horrible Bosses το 2011. Πρόσφατα επέστρεψε στην τηλεόραση για το The Morning Show.

Η περιουσία της Aniston πιστεύεται ότι φθάνει τα 300 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την το πλουσιότερο μέλος των Friends!

