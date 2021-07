Sharon Stone: Σε σπάνια εμφάνιση με τον 21χρονο γιο της στο Beverly Hills

Η Sharon Stone δεν κάνει συχνά εμφανίσεις με τα παιδιά της, αλλά πρόσφατα εντοπίστηκε με τον μεγαλύτερο γιο της, Roan, να περπατούν μαζί στο Beverly Hills την Πέμπτη, αναζητώντας το τέλειο γυαλί ηλίου!

Ο Roan είναι γιος της Sharon, με τον Phil Bronstein. Παντρεύτηκαν το 1998 και υιοθέτησαν τον γιο τους το 2000, ενώ χώρισαν λίγα χρόνια αργότερα.

Το 2019, ο Roan υπέβαλε έγγραφα για να περιλαμβάνει το νόμιμο όνομά του το επώνυμο της μητέρας του, κάνοντας το πλήρες όνομά του σε Roan Bronstein Stone.

Στην έξοδό τους, η Sharon φορούσε μια κοντή, μαύρη αμάνικη μπλούζα, τζιν, δερμάτινες μπότες και μια τσάντα με μοτίβο ζέβρα. Ο Roan, εν τω μεταξύ, είχε το ξανθό του μακρύ μαλλί πιασμένο, φορώντας ένα φανελάκι, μαύρο τζιν και πάνινα παπούτσια με αντίστοιχη ζώνη.

Μητέρα και γιος φάνηκαν να περνάνε καλά και να γελούν κατά τη διάρκεια της βόλτας τους!

Sharon Stone steps out to shop for sunglasses with her rarely-seen son Roan, 21, in Beverly Hills - https://t.co/GsggA03eoU pic.twitter.com/0VFe9h75jL

— Mᴇɢᴀᴍɪxᴇʀ 🇳🇬 (@djokaymegamixer) July 10, 2021