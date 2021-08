«Μην σπαταλάτε τα χρήματά σας»: Η φιλική συμβουλή του Anthony Hopkins σε κάθε νέο ηθοποιό

Εξήντα χρόνια μετά τον τίτλο ενός από τους πιο πολλά υποσχόμενους νέους ηθοποιούς στη Βρετανία, ο Anthony Hopkins φέτος αναμένεται να κερδίσει δικαιωματικά το βραβείο Legend Award του περιοδικού GQ από το σύνολο των Men Of The Year Awards.

Σε μια καριέρα επτά δεκαετιών, o Anthony Hopkins έχει καθιερωθεί ως ο ηθοποιός της γενιάς του ενώ η τωρινή του βράβευση αφορά την επιτυχημένη δουλειά που έχει επιδείξει επί σκηνής και οθόνης όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι θυμούνται τις εξαιρετικές του ερμηνείες στη Σιωπή των Αμνών αλλά και στα Απομεινάρια Μιας Μέρας ενώ ο ρόλος του στην ταινία "The Father", αποτελεί ίσως έναν από τους πιο επιτυχημένους της συνολικής του πορείας.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό, ο διάσημος ηθοποιός παροτρύνει τους νέους ηθοποιούς να μην «σπαταλούν τα χρήματά τους» σε σχολές υποκριτικής. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά: «Μην σπαταλάτε τα λεφτά σας. Το αποτέλεσμα μετά τις σχολές είναι μερικοί αποτυχημένοι ηθοποιοί που βλέπουν τους εαυτούς τους ως guru».

Ο 83χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε επίσης με αφορμή την 24η Απονομή Βραβείων στους Άνδρες της Χρονιάς, για τους δύσκολους και προσβλητικούς διευθυντές του χώρου: «Είχα προειδοποιήσει έναν από αυτούς ότι εάν μου ξαναμιλούσε με τόσο απαράδεκτο τρόπο, θα τον χτυπούσα στο πρόσωπο».

Ο ίδιος μίλησε επίσης, για την έκπληξη που ένιωσε όταν έμαθε ότι κέρδισε Oscar 30 χρόνια μετά τη Σιωπή των Αμνών. Ο Hopkins ήταν δεύτερος στα προγνωστικά για τη δουλειά του στο The Father του Florian Zeller, όπου υποδύεται έναν ηλικιωμένο άνδρα με συμπτώματα άνοιας που νιώθει να χάνει σιγά-σιγά τον εαυτό του, την ίδια ώρα που αρνείται πεισματικά να ακολουθήσει τις οδηγίες της κόρης του (Olivia Colman).

Joaquin Phoenix presents the Best Leading Actor Academy Award to Anthony Hopkins at the 93rd #Oscars pic.twitter.com/9E1dCnWXpg

— Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) April 26, 2021