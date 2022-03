Η Rihanna στο show του Dior έδειξε, πάλι, πώς πρέπει να ντύνετα μια έγκυος: Όπως θέλει

H Rihanna είναι στα καλύτερά της και μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, κάνοντας ίσως τις πιο extreme και παράλληλα απολαυστικές εμφανίσεις

H λαμπερή τραγουδίστρια και επιχειρηματίας αντιμετωπίζει την εγκυμοσύνη της με τον πιο ενθουσιώδη τρόπο και δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει πόσο απολαμβάνει τα looks που επιλέγει. Γίνεται το talk of the town και πάντα για καλό αφού οι εμφανίσεις της απενοχοποιούν κάθε γυναίκα που διανύει αυτή την τρυφερή περίοδο, δείχνοντας πως η εγκυμοσύνη δεν χρειάζεται να μεταμορφώνει ούτε το στιλ ούτε την προσωπικότητα της γυναίκας. Κοινώς, φοράμε ό,τι θέλουμε, όπως θέλουμε, ακόμη και έγκυες. Ίσως και ειδικά τότε.

Πρόσφατα, η Rihanna εθεάθη στο show του οίκου Dior στο Παρίσι, κάνοντας μία hot εμφάνιση με μαύρα lingerie που συνδύασε με ημιδιαφανές φόρεμα που αποκάλυπτε την φουσκωμένη κοιλιά της. Ολοκλήρωσε το outfit με μαύρες μπότες ενώ στο μακιγιάζ έδωσε έμφαση στα χείλη της, επιλέγοντας μια σκούρα μπορντό απόχρωση που φώτισε όλο το πρόσωπό της.

Η ίδια μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε πει: