Twitter: Κλείνουν προσωρινά τα γραφεία του μετά το «σκληροπυρηνικό» τελεσίγραφο του Musk

Μετά τις «σκληροπυρηνικές» διαθέσεις του Elon Musk και το τελεσίγραφο που δόθηκε στους εργαζομένους του, μαντέψτε τι είχε σειρά; Η ηρωική έξοδος! Κανείς δεν θέλει να πιστέψει την εξέλιξη αλλά το Twitter κλείνει προσωρινά τα γραφεία του για το προσωπικό μετά από ένα συνεχόμενο κύμα παραιτήσεων και αυτό φέρνει την αρχή του τέλους.

Όπως ήταν λογικό, οι περισσότεροι υπάλληλοι αρνήθηκαν να υπογράψουν στην παράλογη απαίτηση του Musk για non stop υπερωρίες, απορρίπτοντας το τελεσίγραφο για ένα «σκληροπυρηνικό» μέλλον της εταιρείας ή αποζημίωση. Φυσικά, εκατοντάδες εργαζόμενοι προτίμησαν να φύγουν.

Τα γραφεία κλείνουν προσωρινά μέχρι τη Δευτέρα και τα ερωτήματα είναι πολλά. Τα #RIPTwitter, #TwitterDown, Mastodon και Myspace είναι όλα στα trends της πλατφόρμας, μετά τη λήξη της προθεσμίας για το τελεσίγραφο, ενώ το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί από εδώ και πέρα να παραμείνει ανεπηρέαστη η λειτουργία της.

Η νέα έξοδος των εργαζομένων απειλεί την καλή λειτουργία της πλατφόρμας, σημειώνει η Washington Post προσθέτοντας πως έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μηχανικών που ασχολούνται με κρίσιμα συστήματα και τα tweets έχουν πάρει φωτιά για τις τελευταίες εξελίξεις. Μεταξύ όσων επέλεξαν να φύγουν, είναι επίσης οι εργαζόμενοι στο τμήμα πολιτικής εμπιστοσύνης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας εκείνων που εργάζονται για τον εντοπισμό παραπληροφόρησης, ανεπιθύμητων μηνυμάτων, πλαστοπροσωπίας και ψεύτικων λογαριασμών.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που αρνήθηκαν να υπογράψουν ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αναμενόταν και απόδειξη αυτού είναι ότι ο Musk ήταν λιγότερο αυστηρός με την εντολή επιστροφής στο γραφείο που είχε ανακοινώσει πριν από μια εβδομάδα, λέγοντας στους υπαλλήλους την Πέμπτη ότι θα μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως αν οι διευθυντές τους μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι η δουλειά τους είναι πολύ σημαντική.

