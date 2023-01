ο Noah Schnapp έκανα come out ως gay: «Μοιάζω περισσότερο στον Will από όσο νόμιζα.»

Ο Noah Schnapp του Stranger Things έκανε come out μέσω TikTok.

Ο Noah Schnapp, ο ηθοποιός που υποδύεται τον έφηβο Will Byers στη σειρά Stranger Things στο Netflix, έκανε come out ως gay άνδρας.

Σε ένα video στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok την Πέμπτη, ο δεκαοχτάχρονος ηθοποιός έγραψε, «Όταν είπα επιτέλους στους φίλους και στην οικογένειά μου ότι είμαι gay, μετά από 18 χρόνια κρυμμένος ‘στην ντουλάπα’ και όλοι του είπαν ότι το ήξεραν», και εκεί ακούγεται στο video του TikTok ένας άλλος να λέει «Ξέρεις τι δεν ήταν ποτέ; Τόσο σοβαρό. Δεν ήταν ποτέ τόσο σοβαρό. Ειλικρινά, ποτέ δε θα είναι τόσο σοβαρό.» Emma Thompson και Colin Farrell σε μια απολαυστική συζήτηση: «Colin, κάνεις καλό σεξ αυτή την περίοδο;»

Στο video έγραψε «Μοιάζω περισσότερο στον Will από όσο νόμιζα.»

Τον Ιούλιο, μετά από το ντεμπούτο των τελευταίων δύο επεισοδίων της τέταρτης σεζόν του Stranger Things, ο Schnapp επιβεβαίωσε στο Variety για πρώτη φορά ότι ο Will Byers είναι gay και ερωτευμένος με τον καλύτερο φίλο του Mike, που τον υποδύεται ο Finn Wolfhard.

«Κατά κάποιο τρόπο ήταν πάντα εκει, αλλά ποτέ δεν ήξερες στην πραγματικότητα, ήταν απλά ότι μεγάλωνε πιο αργά από ότι οι φίλοι του;» είχε πει ο Schnapp. «Τώρα που μεγάλωσε, το έκαναν αληθινό και οφθαλμοφανές. Τώρα είναι 100% βέβαιο ότι είναι gay και ερωτευμένος με τον Mike.»

Η σεξουαλικότητα του Will ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό από το πρώτο επεισόδιο, αλλά ο Schnapp πάντα απέκρουσε τις σχετικές ερωτήσεις. Στην συνέντευξή του τον Ιούλιο είχε πει ότι δεν ήταν εντελώς σίγουρος τι ήθελαν να κάνουν οι δημιουργοί της σειράς με τον Will και όταν το κατάλαβε, απλά δεν ήθελε να χαλάσει την αποκάλυψη του χαρακτήρα μετά από το ταξίδι του στην τέταρτη σεζόν.

«Θεωρώ ότι έγινε πολύ όμορφα, διότι είναι τόσο εύκολο να κάνεις ένα χαρακτήρα εντελώς ξαφνικά gay», είπε ο Schnapp. «Οι άνθρωποι έρχονται σε εμένα, όπως ένας 40χρονος άνδρας στο Παρίσι με πλησίασε και μου είπε ‘Ουάου, αυτός ο Will με έκανε να αισθανθώ τόσο όμορφα. Και ταυτίστηκα μαζί του πάρα πολύ. Αυτός ήμουν ακριβώς όταν ήμουν παιδί.’ Αυτό με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο όταν το άκουσα. Έγραψαν για έναν αληθινό χαρακτήρα, για ένα αληθινό ταξίδι και για έναν αληθινό αγώνα και το έκαναν τόσο καλά.»



Όταν το Variety ρώτησε τον Schnapp πώς οδήγησε την προσοχή στην σεξουαλικότητα του Wll, ενώ αυτός ακόμα προσπαθούσε να καταλάβει τον εαυτό του, ο ηθοποιός ανέφερε όλες τις λύπες που πέρασε καθόλη τη διάρκεια της σειράς.

«Θεωρώ ότι είναι όλα ένα μέρος της πρόκλησης της υποκριτικής,» είπε. «Δεν είναι μονοεπίπεδο το να παλεύεις να κάνεις come out. Είναι ένα πολύπλευρο τραύμα που πάει χρόνια πίσω, διότι απήχθει από τον Demogorgon και μετά οι φίλοι του ποτέ δεν τον αναγνώρισαν και τώρα είναι φοβισμένος να κάνει come out και δεν ξέρει αν θα τον δεχτούν.»

Το Netflix και το Duffers ανακοίνωσαν ότι η πέμπτη σεζόν του Stranger Things θα είναι και η τελευταία, αλλά δεν υπάρχει ακόμα επιβεβαίωση πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή, πόσο περισσότερο για το πότε θα ολοκληρωθεί.