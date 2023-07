Κάρα Ντελεβίν: Το φιλί με τη κοπέλα της στο Wimbledon και η άβολη στιγμή με δημοσιογράφο

Μία αμήχανη στιγμή με δημοσιογράφο που μάλλον δεν ξέρει σέβεται τα όρια και ένα γλυκό φιλί - όλα, στο ίδιο άρθρο

Η Κάρα Ντελεβίν πήγε στο Wimbledon και είχε σκοπό να περάσει τέλεια. Φόρεσε ένα oversized σακάκι Ralph Lauren, μαύρη μπλούζα, μαύρο δερμάτινο παντελόνι, γυαλιά aviator, chunky boots – ήταν τέλεια, κατάλαβες. Κάθισε ανάμεσα στη σύντροφό της και τη Σιένα Μίλερ, απολάμβανε τον αγώνα και ο φακός την πέτυχε τη στιγμή που αντάλλαξε ένα γλυκό φιλί με την κοπέλα της. Ήταν, γενικά, μία ωραία μέρα.

Ο λόγος που όλοι μιλούν για αυτήν την ωραία μέρα, όμως, πέρα από το φιλί ενός ζευγαριού, είναι μία αμήχανη στιγμή της Κάρα, από την Κυριακή. Δεν ήταν αμήχανη εξ αρχής – θα μπορούσε να είναι μία απλή στιγμή, αν δεν την είχε κάνει άβολη ένας δημοσιογράφος.

Η Κάρα Ντελεβίν βρισκόταν στο Σίλβερστοουν, με αφορμή το βρετανικό Grand Prix της Formula 1, όταν την πλησίασε ο ρεπόρτερ του Sky F1 TV, Μάρτιν Μπραντλ. Εκείνος, την πλησίασε για μία συνέντευξη. Εκείνη, αρνήθηκε καθώς έτσι της υπέδειξε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων που ήταν δίπλα της. Του είπε «όχι», δηλαδή, επειδή της είπαν να μην δεχτεί. Κι ο Μπραντλ της απάντησε πως δεν επιτρεπόταν το «όχι» της. Ήταν ένας διάλογος αρκετά άβολος, με αρκετούς να παίρνουν το μέρος του δημοσιογράφου και να την κατακρίνουν στο Twitter. Το θέμα είναι πως κανείς δεν υποχρεούται να πει τίποτα, σε κανέναν – ούτε ένας από τους celebrities που πέρασαν από εκεί πριν ξεκινήσει ο αγώνας, δεν χρωστά δηλώσεις.

At this point, Martin Brundle is just doing it to manufacture the moment for the controversy of it all.



You can clearly see the PR rep tell him "no" and shake his head when he goes up towards Cara Delevingne.



He had an out and he chose not to take it to make a statement.